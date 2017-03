Rắc rối quanh tờ vé số trúng độc đắc

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, Trung tá Ong Thế Phượng - Trưởng Công an phường 3, TP Vũng Tàu cho biết đã tiếp nhận vụ việc và mời hai bên đến làm việc. Theo ông Phượng - chủ đại lý vé số KĐ được mời đến đã khẳng định vé số của ông B. là thật nhưng trúng đặc biệt hay không thì không kiểm tra. Do hai bên đều giữ nguyên ý kiến nên công an phường đã chuyển hồ sơ cùng tờ vé số do tiệm vàng KB gửi kèm đơn tố cáo lên Công an TP Vũng Tàu giải quyết.