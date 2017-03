'Siêu đạo chích' cạy cửa nhà chùa cuỗm iPad, USD

Ngày 11-10, Cơ quan CSĐT Công an quận Sơn Trà (Đà Nẵng) cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam ba tháng đối với Đặng Duy Hùng (ngụ phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà) về hành vi trộm cắp tài sản.



Nghi can Đặng Duy Hùng tại cơ quan công an.

Theo điều tra ban đầu, sau một thời gian theo dõi, khoảng 9 giờ ngày 9-10, Hùng đột nhập chùa H. (trên địa bàn quận Sơn Trà) với ý định trộm cắp tài sản. Sau khi dùng gạch đập khóa cửa bên ngoài, Hùng tiếp tục phá cửa phòng ngủ của sư trụ trì chùa và lục lọi lấy các tài sản gồm: một máy tính bảng, hơn 32 triệu đồng tiền mặt, 81 USD và 10 euro.



Số tài sản do Hùng trộm của nhà chùa. Ảnh: TT

Nhận được tin báo, Công an quận Sơn Trà đã tiếp cận hiện trường và tiến hành sàng lọc các đối tượng liên can. Bị truy xét gắt gao, Hùng biết không thể chạy thoát nên đã đến công an đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi của mình. Theo đó, từ đầu năm 2014 đến nay, “siêu đạo chích” này đã thực hiện hàng chục vụ đột nhập, trộm cắp tài sản. Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.