Sợ bị cướp, người đàn ông trốn vào nhà dân không chịu ra

Khoảng 22 giờ đêm 25-10, anh Trần Quốc Thiên (ngụ tại đường Tú Xương, phường Tăng Nhơn Phú B, quận 9) đang làm việc nhà thì bất ngờ một người đàn ông xuất hiện, chui vào đường hẻm nhỏ sát nhà anh. Ngạc nhiên, anh Thiên tới gần thì thấy người đàn ông ngồi co ro trong góc, hỏi có chuyện gì ông cũng chỉ lắc đầu. Ngay con dốc dẫn xuống hẻm, anh Thiên còn phát hiện chiếc xe máy đã dựng ở đó.

“Ban đầu tôi tưởng kẻ trộm nên cũng đề phòng, sau lại thấy anh ta ngồi ôm đầu trong góc mãi nên tới hỏi thăm. Anh ta chỉ nói mình 39 tuổi, ngoài ra hỏi thêm gì cũng không nói” - chị Gái (vợ của anh Thiên) kể lại.

Suốt hơn 45 phút, dù người dân xung quanh chạy tới hỏi han nhưng người đàn ông vẫn không chịu lên tiếng. Sợ chiếc xe là đồ ăn cắp, người dân đã báo cho Công an phường Tăng Nhơn Phú B đến để xử lý.

Tại trụ sở công an phường, người đàn ông khai nhận tên là VTHải, đang trên đường đi về đường Quang Trung (quận 9) thì gặp một nhóm thanh niên cãi vã, đánh nhau. Do hoảng sợ trong lúc hỗn loạn sẽ bị đánh và cướp mất xe, anh đã chạy vào nhà dân để trốn. “Qua kiểm tra giấy tờ xác minh chiếc xe trên thuộc sở hữu của anh Hải, không phải đồ ăn cắp như người dân lo ngại” - ông Đào Xuân Thương - Phó Công An phường Tăng Nhơn Phú B cho biết.

“Thời điểm đó anh Hải đã có chất men trong người nên không kiểm soát được hành vi của mình” - ông Thương thông tin thêm. Sau khi lấy lời khai và tìm hiểu vụ việc, cơ quan chức năng đã cho anh Hải ra về ngay trong đêm.