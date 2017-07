Sự thật về một vụ bắt cóc trẻ em ở Đồng Nai

Công an huyện Cẩm Mỹ (Đồng Nai) ngày 14-7, đã tiến hành điều tra làm rõ thông tin được tăng tải trên mạng về một vụ bắt cóc trẻ em xảy ra ở xã Lâm San, huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai gây hoang mang dư luận.



Theo đó, cơ quan công an đã làm việc với L.P.T được cho là nạn nhân của vụ bắt cóc. Qua đó, T. khai nhận do trốn nhà đi chơi, vì sợ mẹ đánh đã bịa ra câu chuyện bị bắt cóc. Công an cũng làm việc bà N.T.T là mẹ của cháu T., bà này cũng đã thừa nhận hành vi đăng tải thông tin không đúng sự thật nêu trên, đồng thời đã gỡ bài đăng tải không đúng sự thật kèm đính chính nội dung.

Trước đó, trên facebook của mình bà N.T.T đăng nội dung vào ngày 8-7-2017 tại ấp 1, xã Lâm San đã xảy ra một vụ bắt cóc trẻ em không thành công, nạn nhân chính là con trai của bà. Bé đã bị ba thanh niên đi xe máy bắt cóc trùm bao và nhốt ở một căn nhà gần bờ sông. Sau đó, bé đã đạp rách bao và thoát ra được, chạy về nhà kể lại sự việc, kèm theo lời cảnh báo mọi người cẩn thận với trẻ em nhé và hình ảnh mẹ con T. Bài viết đã nhận được nhiều lượt chia sẻ, kèm những bình luận mang tính hoang mang về tình hình ANTT, đặc biệt là vấn nạn bắt cóc trẻ em.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục lập hồ sơ xử lý.