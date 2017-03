Tái diễn chiêu lừa nợ cước điện thoại

Thượng tá Ngô Quốc Hùng, Phó Chánh Văn phòng, Công an tỉnh Khánh Hòa, cho biết Ban Giám đốc Công an tỉnh vừa có văn bản chỉ đạo cho tất cả đơn vị trực thuộc khẩn trương rà soát, thống kê, điều tra những vụ việc liên quan đến một số đối tượng nhân danh người của Bộ Công an hoặc công ty điện thoại để chiếm đoạt tài sản của người dân.

Theo Thượng tá Hùng, gần đây trên địa bàn TP Nha Trang xảy ra nhiều vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản bắt đầu từ việc thông báo nợ cước điện thoại.

Ngày 6-3, bà Võ Thị Kim T. (60 tuổi, trú TP Nha Trang) nhận được ba cuộc điện thoại gọi vào điện thoại cố định và điện thoại di động của bà thông báo bà đang nợ tiền cước điện thoại gần 9 triệu đồng. Người này nhân danh nhà mạng yêu cầu bà T. cung cấp số tài khoản ngân hàng, số tiền trong tài khoản, thông tin cá nhân ghi trên chứng minh nhân dân để kiểm tra, đối chứng. Tiếp theo, bà T. được thông báo bà bị nghi ngờ có liên quan đến một đường dây tội phạm lừa đảo đang bị Bộ Công an điều tra, yêu cầu bà T. chuyển toàn bộ số tiền có trong tài khoản của mình sang tài khoản do người này cung cấp để giám sát trong vòng 24 giờ. Nếu sau khi kiểm tra mà bà T. không nợ tiền cước điện thoại hoặc liên quan đến đường dây lừa đảo thì sẽ trả lại toàn bộ số tiền ngay lập tức. Quá bất ngờ và lo sợ nên bà T. không kịp suy nghĩ đã ra ngân hàng rút 182 triệu đồng chuyển vào số tài khoản mà người lạ cung cấp.





Bốn nghi can mở tài khoản tiếp tay lừa đảo qua chiêu báo nợ cước điện thoại bị Công an quận Tân Bình (TP.HCM) bắt giữ ngày 19-2. Ảnh: ÁI NHÂN

Tương tự, ngày 11-3, ông Trần Xuân T. (57 tuổi, trú TP Nha Trang) cũng nhận được nhiều cuộc gọi thông báo ông đang nợ tiền cước điện thoại. Sau đó ông T. bị hù dọa đang liên quan đến đường dây tội phạm mà Bộ Công an đang điều tra. Nghe vậy ông T. vội vàng đến ngân hàng rút toàn bộ 200 triệu đồng chuyển vào tài khoản do người gọi điện thoại báo tin cho mình cung cấp.

Hai nạn nhân bà T. và ông T. sau khi chuyển tiền xong mới phát hiện mình đã bị lừa nên trình báo sự việc đến cơ quan công an. Sau khi nhận được tin báo, Công an TP Nha Trang vào cuộc, điều tra. Qua đó, công an xác định các số điện thoại gọi vào máy ông T., bà T. có mã vùng ở nước ngoài, còn chủ hai số tài khoản mà ông bà chuyển tiền vào tên là Đinh Khánh Trung và Cao Phương Đại mở tại Ngân hàng Sacombank, Chi nhánh Sa Đéc (Đồng Tháp). Trong ngày 11-3, chủ tài khoản Đinh Khánh Trung thực hiện nhiều lần giao dịch rút tiền qua ATM, mỗi lần 10 triệu đồng.

Được biết hiện Công an tỉnh Khánh Hòa đã tiếp nhận năm trường hợp bị những đối tượng lừa đảo gọi điện thoại hù dọa, dụ dỗ chuyển tiền. Tuy nhiên, trong đó chỉ có hai trường hợp là bà T. và ông T. cả tin nghe theo nên bị mất tiền.

XUÂN PHƯƠNG