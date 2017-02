Tài xế gây tai nạn khiến 2 đứa trẻ chết thảm trình diện

Chiều ngày 15-2, Công an thị xã Dĩ An (Bình Dương) cho biết, tài xế Nguyễn Thái Dương (37 tuổi, quê Hậu Giang) đã đến cơ quan công an trình diện. Đây là người điều khiển xe ô tô gây tai nạn nghiêm trọng khiến hai đứa trẻ tử vong tại chỗ và hai người phụ nữ bị thương nặng vào chiều 13-2 trên đường Mỹ Phước – Tân Vạn (đoạn qua phường Tân Bình, Thị xã Dĩ An, Bình Dương).

Hiện cơ quan công an đang lấy lời khai, thu thập thông tin để khởi tố vụ án, khởi tố bị can tội vi vi phạm các quy định điều khiển phương tiện giao thông đường bộ gây hậu quả nghiêm trọng.



Hiện trường vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Ảnh: Vũ Hội.

Như tin đã đưa, vào chiều 13-2, tài xế Dương điều khiển xe ô tô khách 51B - 176.41 đi trên đường Mỹ Phước – Tân Vạn. Khi qua đoạn phường Tân Bình thì xảy ra va chạm với 2 xe ô tô chạy cùng chiều. Sau va chạm, xe của Dương còn lao vào ba xe máy đang dừng đèn đỏ phía trước cùng chiều.



Vụ tai nạn khiến hai chị em là cháu em Nguyễn Thị Kim Lan (9 tuổi) và Nguyễn Thị Thanh Nga (20 tháng tuổi) được mẹ chở trên xe máy tử vong tại chỗ. Ngoài ra, hai người bị thương nặng, được đưa vào Bệnh viện Chợ Rẫy(TP.HCM) cấp cứu. Theo các bác sĩ của bệnh viện, tình trạng của hai nạn nhân đã tạm ổn định và có những dấu hiệu cải thiện dần.

Theo cơ quan công an, nguyên nhân ban đầu được xác định là do tài xế Dương điều khiển xe chạy quá tốc độ, khi xảy ra va chạm với xe ô tô trên đường đã không làm chủ được tình huống.