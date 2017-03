Tài xế kéo lê thiếu tá công an trên đường rồi bỏ chạy

Ngày 24-11, Công an phường Láng Thượng (Đống Đa, Hà Nội) cho biết đã bàn giao Hoàng Văn Duy (27 tuổi, trú Xuân Trường, Nam Định) để điều tra, xử lý về hành vi chống người thi hành công vụ.

Duy chính là tài xế taxi đã kéo lê một cảnh sát khi bị yêu cầu dừng xe để xử lý vi phạm tại khu vực BV Nhi Trung ương vào ngày 21-11 vừa qua. Hiện tại, Công an quận Đống Đa đã khởi tố vụ án, tạm giam đối với Duy.

Tài xế Hoàng Văn Duy (ảnh nhỏ) kéo lê cán bộ công an trên đường.

Ngay sau đó, Thiếu tá Hoàng Trọng Nghĩa, cán bộ Công an phường Láng Thượng, cùng lực lượng dân phòng đã ra hiệu lệnh dừng xe để xử lý vi phạm. Tuy nhiên thay vì chấp hành, Duy có ý định lái xe bỏ đi.

Trước đó, khoảng 16 giờ 20 ngày 21-11, tổ công tác Công an phường Láng Thượng làm nhiệm vụ phân luồng chống ùn tắc tại khu vực cổng chính BV Nhi Trung ương. Lúc này, lực lượng cảnh sát phát hiện xe taxi do Hoàng Văn Duy điều khiển dừng xe đón khách tại khu vực có biển báo cấm dừng đỗ.

Thấy vậy, Thiếu tá Nghĩa tiến sát lại xe, yêu cầu tài xế bước xuống làm việc. Đúng lúc này, Duy nhấn nút điều khiển đóng cửa kính khiến tay của cán bộ công an bị kẹp. Chưa dừng lại, Duy tiếp tục nhấn ga tăng tốc bỏ chạy, kéo lê cán bộ công an trên đường.

Sau khi vụ việc xảy ra, Công an phường Láng Thượng đã mời Duy đến làm việc. Tại cơ quan công an, Duy khai nhận do sợ bị phạt tiền nên đã không chấp hành hiệu lệnh dừng xe.