Tạm đình chỉ cán bộ Sở GTVT lái xe biển xanh bị tố 'làm luật'

(PLO)- Hôm nay (20-12), ông Nguyễn Hồng Kỳ, Giám đốc Sở GTVT tỉnh Nghệ An, đã ký quyết địnhđối với ông Nguyễn Viết Hoàng (35 tuổi, lái xe của Sở GTVT tỉnh Nghệ An). Lý do, ông Hoàng vi phạm quy chế quản lý phương tiện khi sử dụng xe ô tô công mang BKS 37A-5969 vào mục đích cá nhân.