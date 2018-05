Tạm giam tài xế xe bán tải quát nạt vợ, lùi xe gây chết người

Chiều 14-5, Cơ quan CSĐT Công an TP Vinh (Nghệ An) cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam hai tháng đối với Đoàn Đình Sơn (34 tuổi, trú phường Đông Vĩnh, TP Vinh) về tội vi phạm quy định điều khiển phương tiện giao thông đường bộ.

Như đã đưa tin, chiều 30-4, trên đường Quang Trung (TP Vinh), tài xế xe bán tải đi vào đường ngược chiều gặp xe Kia morning chặn lại, xe bán tải lùi với tốc độ nhanh, tông chết một phụ nữ đi xe đạp.



Tài xế Sơn (trái) sơ cứu và đưa nạn nhân đi cấp cứu, nhưng do bị thương quá nặng, nạn nhân đã tử vong.

Qua điều tra cho thấy, người điều khiển xe bán tải mang BKS 37C-104.42 lùi xe gây chết người là Sơn.



Chiều 30-4, Sơn mượn rồi lái ô tô bán tải, thấy vợ chạy xe Kia Morning trên đường Quang Trung. Sơn liền bẻ tay lái, đi vào đường ngược chiều của đường Quang Trung, chặn xe trước đầu xe của vợ. Bước xuống đường, Sơn mở cửa ô tô của vợ rồi quát nạt rồi quay lên xe bán tải với tâm trạng tức tối.

Sơn cho xe lùi nhanh qua đoạn đường Quang Trung giao nhau với đường Phan Chu Trinh rồi tông trúng xe đạp do bà Nguyễn Thị Lưu (60 tuổi, trú phường Quang Trung, TP Vinh) đang đi. Cú tông mạnh khiến bà Lưu ngã xuống đường.

Sơn cùng vợ xuống xe, sơ cứu và đưa bà Lưu đi bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, do bị thương quá nặng, nạn nhân đã tử vong sau đó.