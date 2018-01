Tạm giữ tài xế say rượu, tông 9 người trên phố

Tại hiện trường, người dân cùng tổ công tác CSGT thuộc Đội CSGT số 3 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội ) đã khống chế Hiếu trong tình trạng say xỉn, rồi áp giải về trụ sở Công an phường Ngọc Khánh, đồng thời đưa các nạn nhân đi bệnh viện cấp cứu.