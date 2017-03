Tây Ninh thông tin về con bạc bị đánh chết tại casino Campuchia

Ngày 15-3, Công an tỉnh Tây Ninh cho biết: Qua trao đổi, phía Campuchia thông tin cho Công an Tây Ninh là có một nhóm người Việt Nam đang bị giam giữ tại khách sạn trong casino New World thuộc ấp Ba Vet, phường Bavet, TP Bavet, tỉnh Svayrieng, vương quốc Campuchia. Trong nhóm này có một người đàn ông bị tử vong.



Ảnh nạn nhân do cơ quan công an cung cấp

Thông tin ban đầu, nạn nhân chưa rõ danh tính, khoảng 40 tuổi, bị đánh đa chấn thương dẫn đến tử vong.



“Đến nay vẫn chưa xác định được bao nhiêu người đang bị giam giữ trong khách sạn của casino New World. Vụ việc này do phía bên Campuchia thụ lý, đang trong quá trình điều tra nên phía bạn chưa cung cấp thông tin cụ thể cho phía Việt Nam. Đến nay vẫn chưa tìm ra tung tích của nạn nhân tử vong”. Lãnh đạo Công an tỉnh Tây Ninh cho hay.