Tên cướp SH có súng ở Huế mang ba lệnh truy nã

Trước khi gây án tại Thừa Thiên-Huế, Nghĩa lang thang qua nhiều tỉnh miền Trung và Tây Nguyên để trộm cắp tài sản.

Nghĩa cho biết thêm bản thân đang bị ba lệnh truy nã về tội trộm cắp tài sản, trong đó có hai lệnh truy nã của Công an tỉnh Kon Tum và một lệnh truy nã của Công an tỉnh Gia Lai. Nghĩa cũng là nghi phạm nằm trong chuyên án trộm xe máy do Công an tỉnh Kon Tum xác lập.

Để tránh bị phát hiện của cơ quan điều tra, thời gian gần đây Nghĩa cắt đứt liên lạc với người thân ở Nghệ An và thường xuyên thay đổi nơi cư trú, mỗi tuần trú tại mỗi tỉnh khác nhau.





Nguyễn Văn Nghĩa tại cơ quan điều tra. Ảnh: TH



Qua quá trình điều tra vụ án, Công an thị xã Hương Thủy (Thừa Thiên-Huế) đã bắt giữ Trần Công Tây (trú thôn Song Lục Tây, xã Điện Thắng, Điện Bàn, Quảng Nam) - người được cho là nằm trong đường dây trộm xe SH cùng với Nghĩa. Tây và Nghĩa mới quen biết nhau vài tháng và thường xuyên rủ nhau đi trộm cắp để lấy tiền tiêu xài. Ngoài vụ trộm xe SH ở Huế, cả hai còn thực hiện một số vụ trộm ở Đà Nẵng. Hiện vụ việc đang tiếp tục được cơ quan điều tra điều tra làm rõ.

Trước đó, chiều 6-8, một nam thanh niên đã liều lĩnh cướp chiếc xe SH màu trắng của một người dân đang đậu bên đường rồi rồ ga bỏ chạy. Chủ xe đuổi theo, đạp ngã tên cướp nhưng tên này đã chạy trốn vào rừng. Đêm 7-8, Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế bắt giữ được tên cướp.