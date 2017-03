Thả nhóm nghi can cướp giật làm cô gái ngã tử vong

Nguyễn Trần Hoàng Thanh (tự Thanh “ma”, 29 tuổi, ngụ quận Phú Nhuận), Phạm Minh Tuấn (24 tuổi, quê Vĩnh Long), Nguyễn Thanh Duy (19 tuổi), Nguyễn Hữu Lộc (30 tuổi) và Nguyễn Huỳnh Phú (18 tuổi, cùng ngụ quận Bình Thạnh) vì không chứng minh được họ phạm tội.

Năm người này bị bắt vì bị cho là có liên quan đến vụ cướp giật tài sản vào rạng sáng 27-6 tại giao lộ Võ Thị Sáu - Thạch Thị Thanh (quận 1) làm chị Lê Thị Bích T. ngã xuống đường, tử vong sau đó.

“Sau thời gian bị tạm giữ hình sự để điều tra, chưa có cơ sở vững chắc để khẳng định các nghi can thực hiện vụ cướp trên nên VKS không phê chuẩn lệnh tạm giam các nghi can. Vì thế công an trả tự do cho họ” - nguồn tin riêng của chúng tôi cho biết.

Như Pháp Luật TP.HCM đưa tin, rạng sáng 27-6, chị T. thuê Nguyễn Hoàng N. (ngụ quận Bình Thạnh) chở ra Bến xe Miền Tây (TP.HCM) để về quê cho kịp ngày giỗ cha. Chị T. ôm túi xách đựng tiền đến đoạn đường trên thì bị một xe máy chạy áp sát, giật túi xách khiến chị ngã đập đầu xuống đường bất tỉnh, tay vẫn ôm túi xách. Chị được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Sau khi vào cuộc điều tra, ngày 15-7, Công an quận 1 phối hợp với Đội 3 (PC45) đã bắt khẩn cấp, tạm giữ năm nghi can...