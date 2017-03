Thiếu nữ Nhật bị bạc bịp lột sạch ở VN

Ngày 11/2, nguồn tin từ Phòng cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an TP.HCM cho hay, đang truy tìm một băng nhóm nước ngoài chuyên lừa đảo bằng thủ đoạn đánh bạc.



Trước đó, Đội cảnh sát hình sự đặc nhiệm Phòng PC45 nhận được tin trình báo của chị Nozomi A. (SN 1991, quốc tịch Nhật Bản, sinh viên) về việc bị một nhóm đối tượng người Malaysia lừa đảo sau khi dụ dỗ đi đánh bạc.



Theo đó, vào ngày 3/2, Nozomi A. cùng một số người bạn nhập cảnh vào Việt Nam để thực tập tại một số công ty Nhật đang hoạt động kinh doanh tại TP.HCM. Trưa ngày 6/2, khi Nozomi A. đang đi bộ một mình trên đường Đồng Khởi (quận 1, TP.HCM) thì có một thanh niên người Malaysia tới làm quen và mời Nozomi A. về nhà trọ của hắn chơi. Khi đến nơi trong phòng trọ đã có 2 thanh niên khác.



Nhiều người nước ngoài từng sập bẫy bạc bịp như Nozomi A.

Đối tượng đưa Nozomi A. về bắt đầu lấy bộ bài ra và rủ những người có mặt trong phòng cùng chơi đánh bài cào (3 lá). Mỗi ván mỗi người bỏ vào 200 USD. Nozomi A. nói không có tiền chơi thì được thanh niên dẫn về nói cho mượn tiền đánh và cùng với cô hợp làm một phe. Phe còn lại là 2 người đàn ông chưa rõ danh tính trong đó 1 người tự giới thiệu là quốc tịch Bruney.



Trong khoảng thời gian sát phạt từ 12h đến 17h ngày 6/2, phe của Nozomi A. (gồm cả tên đưa cô về phòng trọ) thắng được rất nhiều tiền. Bất ngờ, các đối tượng lấy cớ có việc gấp phải giải quyết nên không chơi nữa.



Do số tiền thắng bạc khá nhiều, gã cùng phe với Nozomi A. nói rằng cần phải niêm phong đưa Nozomi A. đem về nhà cất giữ rồi ngày mai đến chơi tiếp. Đổi lại, Nozomi A. phải để lại số tiền 150.000 yên Nhật (tương đương 38 triệu đồng Việt Nam), 1 máy quay phim và 1 Iphone để làm tin.



Mang theo chiếc hộp đựng tiền đã niêm phong về phòng trọ, Nozomi A. vui vẻ kể lại cho một số người bạn nghe câu chuyện thắng bạc. Mọi người cùng lắc thử chiếc hộp thì chỉ nghe tiếng “bộp bộp” phát ra nên nghi ngờ. Sau khi Nozomi A., tới Đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm trình báo vụ việc, cơ quan công an đã mở chiếc hộp đựng tiền ra và chỉ thấy có 2 quả su su và 1 củ khoai tây ở bên trong!



Theo mô tả của Nozomi A., địa điểm mà bọn lừa đảo đưa cô tới để đánh bạc có một cửa hàng gà rán KFC và một siêu thị.



Liên quan đến kiểu lừa đảo thông qua hình thức làm quen rồi mời về phòng đánh bạc như Nozomi A. đã sập bẫy, ngày 8/2 cũng có một nạn nhân khác quốc tịch Nhật Bản đến Đội cảnh sát hình sự đặc nhiệm để trình báo việc bị lừa tương tự. Hiện vụ việc đang được Phòng PC45 - Công an TP.HCM khẩn trương điều tra, truy xét.





Theo Quốc Quang ( VNN)