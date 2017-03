Thợ sửa xe chuyên ‘đá xế’ sa lưới

Lực lượng trinh sát hình sự Công an TP Huế vừa phối hợp cùng Công an phường Xuân Phú bất ngờ ập vào khu quy hoạch An Vân Dương, phường Xuân Phú, TP Huế bắt quả tang Nguyễn Ngọc Anh đang tháo biển số một xe máy vừa bị mất trộm. Khám xét phòng trọ của Anh tại 8/116 Nguyễn Lộ Trạch (phường Xuân Phú), công an đã thu giữ thêm nhiều biển số, lốp xe, yên xe... và nhiều mũ bảo hiểm là tang vật các vụ trộm.

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Ngọc Anh khai nhận làm nghề sửa xe máy, xe đạp dạo về đêm. Sau khi đi làm về khuya, Anh thường chạy xe đạp lòng vòng tìm ai để xe máy sơ hở lấy trộm. Để dễ dàng tiêu thụ xe gian, qua mắt công an, Anh thường tháo biển số hoặc hoán đổi biển số giữa các xe trộm được đưa về phòng trọ tháo ra từng bộ phận để tiêu thụ.

Được biết Anh từng có một tiền án về tội trộm cắp tài sản. Hiện Công an TP Huế đang củng cố hồ sơ, tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.





Nguyễn Ngọc Anh bị lực lượng công an bắt quả tang. Ảnh: VA

Cơ quan Công an huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) cho biết đã bắt khẩn cấp Nguyễn Ngọc Sơn (trú xóm 12, xã Quỳnh Hậu, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) về tội trộm cắp tài sản.

Sơn từng có hai tiền án về tội trộm cắp tài sản và tàng trữ trái phép chất ma túy. Sơn ly thân với vợ và hay tụ tập bạn bè để “đập đá”. Từ giữa tháng 6 đến đầu tháng 8-2015, trên địa bàn huyện Quỳnh Lưu xảy ra nhiều vụ trộm xe máy tay ga đắt tiền. Công an huyện Quỳnh Lưu vào cuộc điều tra, xác định Sơn liên tiếp đi trộm xe máy đem bán lấy tiền ăn chơi, “đập đá”.

Sơn khai nhận đã trộm trót lọt 13 xe máy. Từ lời khai của Sơn, công an mở rộng điều tra, làm rõ hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có đối với Nguyễn Thanh Bình (thợ sửa xe máy tại Hưng Nguyên, Nghệ An) Nguyễn Đình Nhã và Vũ Lê Dung (trú thị xã Hoàng Mai, Nghệ An).

Đồng thời, công an thu giữ được chín xe máy để trao trả lại cho người bị hại.