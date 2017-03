Thông tin mới nhất vụ hai bé gái bị chôn trong vườn

Sáng 22-11, một nguồn tin cho biết cơ quan Công an huyện Phú Xuyên (Hà Nội) đã tạm giữ hình sự, chuyển hồ sơ vụ án lên Công an TP Hà Nội đối với Đào Văn Hùng (30 tuổi, trú tại thôn Vĩnh Trung, xã Khai Thái) để điều tra về hành vi hiếp dâm và giết người.

Sau nhiều giờ phục kích, đến khoảng 4 giờ sáng 20-11, lực lượng chức năng đã khống chế và đưa được Hùng về trụ sở công an. Tại đây, Hùng thừa nhận hành vi của mình, đồng thời khai nhận đã ra tay sát hại hai bé gái.

