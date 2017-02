Thông tin tiếp vụ chém nhau như phim giữa phố Biên Hòa

Sáng 12-2, cơ quan CSĐT công an TP Biên Hòa vẫn đang phối hợp với Công an phường Thống Nhất điều tra vụ hai băng nhóm mang mã tấu chém nhau trên đường Võ Thị Sáu (đoạn qua khu phố 1, phường Thống Nhất, TP.Biên Hòa, Đồng Nai) khiến ít nhất hai người bị thương nặng.

Theo thông tin ban đầu từ cơ quan công an, vào khoảng 20 giờ 50 ngày 11-2, Công an phường Thống Nhất nhận được tin báo từ người dân cho biết, trên đường Võ Thị Sáu có xảy ra vụ hai băng nhóm thanh niên mang mã tấu đuổi chém nhau gây náo loạn. Công an phường cùng lực lượng bảo vệ dân phố đến hiện trường. Lực lượng cảnh sát 113 Công an tỉnh cũng đã có mặt để giải quyết vụ việc.

Nhanh chóng xác minh các đối tượng, lực lượng cảnh sát 113 đã bắt được một số đối tượng. Tại cơ quan quan công an, thanh niên có tham gia vụ ẩu đả là Nguyễn Chí Hiệp (17 tuổi, quê tỉnh Cà Mau, hiện ngụ tại xã An Hòa, TP.Biên Hòa). Hiệp khai trước đó đang chơi game tại phường Long Bình Tân (TP.Biên Hòa), thì có đối tượng tên Phúc rủ đi chơi quán bar.

Ngay sau đó, Hiệp cùng với Phúc và 5 thanh niên khác, trong đó có Thanh, “Tí Não”, “Bình Con”, “Quân Lục” và một thanh niên khác (đều là bạn chơi chung với nhau và đều dưới 17 tuổi) thuê một chiếc xe taxi loại 7 chỗ chở lên khu vực đường Võ Thị Sáu (phường Thống Nhất) để tìm quán bar chơi. Khi xe của nhóm này vừa đến đầu cầu Đồng Tràm thì Phúc yêu cầu dừng lại để giải quyết công việc.



Hung khí cơ quan công an thu giữ.

Khi cả nhóm của Hiệp vừa xuống khỏi xe, thì một nhóm thanh niên khác gồm hàng chục người cầm mã tấu xông đến tấn công tới tấp. Bị tấn công, Hiệp và một số người trong nhóm bỏ chạy tán loạn. Một số khác cũng xông vào tấn công nhóm thanh niên còn lại.



Tại hiện trường, lực lượng công an đã thu giữ 4 cây mã tấu dài, hai chiếc xe máy mà các đối tượng đã bỏ lại. Hai người bị thương Trần Đình Dương (30 tuổi, phường Tân Phong, TP.Biên Hòa) bị chém một vết dài khoảng 15cm làm gãy khủy tay trái, xương đầu gối cũng bị dập nát. Người còn lại là Lê Vũ Luận (27 tuổi, phường Long Bình, TP.Biên Hòa) bị chém vào cổ và má với vết thương dài khoảng 10cm.

Ngay sau thời điểm vụ ẩu đả xảy ra ít phút, trên mạng xã hội, người dân đi đường chứng kiến vụ việc đã đăng tải một đoạn clip dài gần 5 phút quay lại toàn bộ cảnh hai băng nhóm thanh niên mang mã tấu rượt đuổi chém nhau như phim hành động.

Theo thông tin từ người dân địa phương chứng kiến vụ việc, trong số các đối tượng tham gia vụ ẩu đả có một số đối tượng “cộm cán” là người dân địa phương (phường Thống Nhất). Các đối tượng này có người còn mang theo cả vật giống với súng tự chế nhưng không nghe súng nổ.