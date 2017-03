Thứ trưởng Bộ Công an chỉ đạo điều tra vụ nổ ở Đắk Lắk

Như Pháp Luật TP.HCM đã thông tin, khoảng 20 giờ 50 ngày 12-12 tại kho lưu trữ vật chứng của Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk (số 53 Nguyễn Tất Thành, phường Tự An, TP Buôn Ma Thuột) xảy ra vụ nổ. Hậu quả khiến ba cán bộ, chiến sĩ trên tử vong; ba cán bộ, chiến sĩ khác là Y An Drê Bkrông (29 tuổi, công tác tại Phòng Kỹ thuật hình sự); Lê Quang Vũ (25 tuổi) và Đặng Kỳ Hưng (36 tuổi, cùng công tác tại P hòng Cảnh sát môi trường) bị thương nặng. Ngoài ra, vụ nổ khiến một số phòng làm việc, nhà dân khu vực lân cận bị hư hỏng nặng... Lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đây là vụ tai nạn ngoài ý muốn, không có dấu hiệu của khủng bố phá hoại.