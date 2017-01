Thực hư thông tin bé bị kẻ bịt mặt đến trường bắt cóc

Cụ thể, vào sáng nay trên mạng xã hội xôn xao trước thông tin một bé gái tên LBN. (SN 2008) ở phường Đồng Tâm, (TP. Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc) hiện đang học tại trường tiểu học Tích Sơn đóng trên địa bàn. Sáng nay khi N. vừa đến trường thì bị một người đàn ông cao ráo, bịt khẩu trang vào lớp dắt đi.

Đến gần trưa, cô giáo trong lớp phát hiện bé N. không đến lớp nên hỏi các bạn và biết được sự việc rồi báo về gia gia đình. Ngay sau khi nhận được tin báo, gia đình nhanh chóng đến báo cáo sự việc lên nhà trường và chính quyền địa phương.

Trao đổi với báo chí, ông Trương Bá Khánh - Trưởng Công an TP Vĩnh Yên, cho hay hiện cháu N. đã được tìm thấy và đang ở trụ sở Công an phường Đồng Tâm trong tình trạng hoàn toàn bình thường. Về thông tin nghi cháu bị bắt cóc, ông Khánh khẳng định qua xác minh ban đầu cho thấy cháu N. tự bỏ nhà đi chứ không phải là bị bắt cóc như mạng xã hội đưa. Trước khi đi cháu N. còn để lại một bức thư gửi cho cha mẹ.

“Công an phường Đồng Tâm đang làm các thủ tục bàn giao cháu bé về cho gia đình ngay trong chiều”, ông Khánh thông tin.

Anh S. là bố đẻ của cháu N. vui mừng cho biết gia đình vừa nhận được thông báo từ phía Công an phường gọi lên trụ sở để nhận con gái về. “Vừa nghe xong cuộc điện thoại mà cả gia đình tôi vui mừng đến thót tim. Rất may cơ quan Công an đã tìm thấy cháu và gọi người nhà lên làm thủ tục đưa cháu về”, anh S. nói.

Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng tiếp điều tra, làm rõ.