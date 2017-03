Thực hư vụ việc Cảnh sát cơ động Hải Phòng nhìn giang hồ truy sát dân

Theo đó, phía cơ quan CSĐT kết luận: Đây là mâu thuẫn bột phát giữa hai nhóm thanh niên và hai nhóm dẫn đến việc gây rối trật tự công cộng. Ngày 05-6, Cơ quan CSĐT - Công an quận Ngô Quyền đã ra Quyết định khởi tố vụ án “Gây rối trật tự công cộng, Cố ý gây thương tích” và ra Lệnh bắt khẩn cấp 2 đối tượng liên quan là Nguyễn Văn Toàn và Lê Vũ Ngọc (đối tượng cùng Toàn gọi người đến đánh nhau) để điều tra, xử lý theo qui định của pháp luật. Hiện cả hai đối tượng này vẫn đang lẩn trốn.





Quán bia 290 Lạch Tray, nơi xảy ra vụ việc

Thông tin từ phía Cơ quan CSĐT, C.A Q. Ngô Quyền, TP. Hải Phòng cho biết nhóm thanh niên gồm Nguyễn Anh Tuấn (34 tuổi, trú tại 59 Lê Lợi, Ngô Quyền, Hải Phòng) và Nguyễn Mạnh Cường (25 tuổi, trú tại 50 đường Thiên Lôi, Ngô Quyền, Hải Phòng) có mâu thuẫn với nhóm Nguyễn Văn Toàn (tức Toàn bống, 39 tuổi) và Nguyễn Ngọc Linh (28 tuổi) cùng ở Kiến Thiết, Tiên Lãng, Hải Phòng trong lúc nhậu tại quán bia ở đường Lê Hồng Phong (TP. Hải Phòng) đêm 02-6. Toàn và Linh bị Tuấn và Cường đánh, gây thương tích nhẹ.

Khoảng 02h10’ ngày 03-6, tại quán bia số 290 Lạch Tray, Cường ngồi nhậu với anh ruột là Nguyễn Anh Tuấn, Bùi Văn Út và Nguyễn Bá Thông. Một lúc sau nhóm bị Lê Vũ Ngọc (tức Ngọc Kiểm) và Toàn cùng một số đối tượng đi xe máy đến dùng dao, kiếm chém làm Tuấn và Cường bị thương, phải đi cấp cứu tại Bệnh viện Việt - Tiệp.

Trao đổi với PV, anh Nguyễn Ngọc Linh, một trong những đối tượng liên quan đến vụ việc, cho biết: “Tối đó, anh Toàn rủ tôi đến ủng hộ chủ cửa hàng nhân dịp khai trương. Anh Tuấn và anh Toàn là bạn thân của nhau nhưng nhậu được một lúc thì hai người cãi nhau gay gắt. Tôi thấy thế thì sang bàn khác ngồi. Lát sau, đi vệ sinh ra tôi thấy anh Tuấn và anh Toàn đánh nhau. Anh Toàn bị rách tay, vế thương dài khoảng 1 gang”.

Cũng theo lời Linh, sau khi Linh vừa lấy xe, định đưa Toàn đi thì Cường đã chạy ra đánh Linh khiến Linh bị rụng 2 cái răng, chảy máu mồm và mặt mũi sưng tấy.

Phía CA TP. Hải Phòng cũng cho biết đêm 02-6 kíp tuần tra của Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động - Phòng PC65 Công an thành phố gồm 10 đồng chí do đồng chí Thiếu tá Phạm Thanh Tùng - Phó Đại đội trưởng Đại đội 1 chỉ huy kíp tuần tra. Khoảng 02h30' ngày 03-6, khi Tổ tuần tra đến khu vực cầu vượt Lạch Tray thì phát hiện phía ngã 4 Đồng Quốc Bình có một nhóm thanh niên đang có hành vi gây rối trật tự công cộng. Đồng chí Tùng đã lệnh cho lái xe ô tô bật còi hú, triển khai đội hình tiếp cận hiện trường để ngăn chặn vụ gây rối nhưng các đối tượng đã lên xe bỏ chạy với tốc độ cao. Để đảm bảo an toàn cho tính mạng của các đối tượng và CBCS Tổ tuần tra đã ngừng truy đuổi các đối tượng.

Không có chuyện CSCĐ đứng nhìn giang hồ truy sát người dân.