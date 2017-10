Thương tâm: Cha tử vong trên đường từ nhà con gái về

Trưa 2-10, ông Chu Quốc Đông (51 tuổi, trú xóm 5, xã Diễn Trường, huyện Diễn Châu) đi xe máy đưa thức ăn đến cho con gái.



Hiện trường vụ tai nạn.

Khi ông Đông từ nhà con gái trở về trên quốc lộ 1A, đoạn qua xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu thì bị xe đầu kéo 38C-102.60 kéo theo rơ mooc 38R-0054 chạy hướng Nghệ An-Hà Nội, tông trúng. Cú tông mạnh khiến xe máy và ông Đông bị kéo lê hàng chục mét. Ông Đông tử vong tại chỗ, xe máy hư hỏng nặng.



Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn, lực lượng Công an huyện Diễn Châu và Đội CSGT 5-1 Diễn Châu, Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An có mặt tại hiện trường, điều tiết giao thông, lập biên bản hiện trường, điều tra vụ tai nạn.