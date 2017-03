Thương tâm: Hai học sinh ôm nhau chết trong tư thế treo cổ

Sự việc lập tức được gia đình trình báo lên cơ quan chức năng. Công an xã đã điều người đến để bảo vệ hiện trường chờ công an huyện về khám nghiệm điều tra.

Khoảng hơn 30 phút sau, công an huyện Thanh Chương có mặt tiến hành khám nghiệm hiện trường vụ việc. Rất đông người dân địa phương hiếu kỳ đã tập trung để theo dõi. Do phía gia đình hai em không yêu cầu khám nghiệm tử thi nên sau đó công an đã bàn giao thi thể cho người thân đưa về mai táng.

Người nhà nạn nhân cho biết, hai em vốn là bạn rất thân với nhau từ thời học cấp II. Thời gian gần đây, gia đình phát hiện hai học sinh này có tình cảm trai gái với nhau nên ra sức ngăn cản.

Tối 25/12, Thẩm và Trà bỏ nhà đi mà không nói với gia đình. Sợ các cháu làm chuyện không hay nên người thân gọi điện hỏi khắp nhưng không thấy. Sau đó, họ nhờ người đi tìm trong đêm, nhưng mãi tới sáng 26/12 thì phát hiện 2 em chết trong tư thế treo cổ ở một ngôi nhà hoang trong rừng.

Chiều 26/12, thầy Phan Sỹ Chương, Hiệu trưởng Trường THPT Đặng Thai Mai xác nhận thông tin trên và cho biết hiện hai em đang học lớp 10 của trường.

Hiện nguyên nhân của vụ việc đang được làm rõ./.