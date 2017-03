Tiễn đưa cán bộ QLTT bị nhóm buôn lậu đánh chết

(PLO)- Ngày 17-9, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Long An cho biết đang tạm giữ bốn nghi can có liên quan đến cái chết của anh Nguyễn Kim Danh (48 tuổi, cán bộ Đội 1 Quản lý thị trường tỉnh Long An).