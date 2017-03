Tin Việt kiều, mất "cái ngàn vàng" trong đêm giao thừa

Trước đó 4 tháng, khi phụ bán hoa ở chợ Bình Chánh, C.T.Th đã quen biết với một người tự xưng là Việt kiều Mỹ, tên là Khuôn Bang Tâm (SN 1974). Ngày 29 tết, được sự đồng ý của bà ngoại C.T.Th, 2 bên đã tổ chức lễ hỏi, có sự góp mặt hơn 10 người đến từ họ nhà trai, cùng hàng chục khách mời của họ nhà gái.

Cô bé C.T.Th vẫn chưa hết sốc sau khi sự việc xảy ra

Lễ hỏi xong, khoảng 10 giờ trưa ngày hôm sau (tức chiều ngày 30 tháng Chạp) Khuôn Bang Tâm đến xin phép với bà ngoại C.T.Th về thăm quê nội ở thành phố Tân An (Long An).



Thế nhưng thay vì về Long An tên này đã chở Th. chạy về hướng TPHCM. Dọc đường Th. tỏ ra nghi ngờ, cằn nhằn không chịu đi, nhưng “chú rể” vẫn về tiếp tục chạy về hướng TP. Khi qua khỏi địa phận Cầu Voi (tỉnh Long An), Khuôn Bang Tâm ghé lại khách sạn Thanh Bình, khống chế và giở trò đồi bại với Th.



Thực hiện xong dã tâm, lúc 23 giờ ngày mồng một tết, Khuôn Bang Tâm chở Th. về nhà, bỏ cô bé ở tại đầu cầu Năm Rẩy (thuộc ấp Tân Lược I, Tân Lý Đông, Châu Thành, Tiền Giang) cách nhà khoảng 500m!



Tiếp chúng tôi tại căn nhà trống trước trống sau, bà Nguyễn Thị Nhi (SN 1932, bà ngoại Th.) đau lòng cho biết: thấy Bang Tâm thật thà, dễ thương, “con nhỏ mồ côi mẹ, cha thì bỏ đi, nó ở với tôi hồi nào đến giờ. Nghe nó có cặp có đôi thì bà mừng lắm, chỉ cho làm lễ hỏi rồi chờ đến năm C.T.TH. 18 tuổi sẽ tiến hành làm đám cưới. Ai ngờ… ”. Bất ngờ hơn, bà cũng không biết được nhà của “cháu rể” ở đâu, chỉ nghe Khuôn Bang Tâm nói là ở tỉnh Long An (!).



Trao đổi với chúng tôi ngày 3-3, ông Trần Văn Lễ, Phó Chủ tịch UBND xã Tân Lý Đông (Châu Thành, Tiền Giang) cho biết: vụ việc trên ông cũng có nghe qua, hồ sơ đã báo cáo về trên. "Hiện nay hồ sơ đã chuyển về công an tỉnh Long An vì vụ việc xảy ra trên địa bàn tỉnh Long An", ông Lễ nói.



Theo C.T.Th cho biết thì vào ngày 1-3, công an tỉnh Long An cũng đã đến nhà em để lấy lời khai sự việc.