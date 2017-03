Toàn cảnh vụ công ty cưỡng chế đất, 3 người bị bắn chết

Diễn biến vụ việc . 23-10: Công ty Long Sơn cho người và máy móc đến "cưỡng chế", giải tòa khu đất nhà ông Hoàng Văn Thắng. Người dân và nhân viên công ty xô xát, một số người dân dùng súng tự chế bắn chết ba nhân viên Công ty Long Sơn là Điểu Vinh (sinh năm 2000), Điểu Tào (sinh năm 1991) và Dương Văn Tiến (sinh năm 1992). 16 người khác bị thương. . 24-10: Cơ quan CSĐT tỉnh Đắk Nông cho biết đang tạm giữ ông Hoàng Văn Thắng (51 tuổi) và Mai Thị Khuyên (vợ nghi can Đặng Văn Hiến - người tàng trữ 10 khẩu súng tự chế) để phục vụ điều tra.

Khám nghiệm hiện trường. Ảnh: Vietnamnet . 26-10: VKSND tỉnh Đắk Nông phê chuẩn quyết định khởi tố vụ bắn chết ba người và làm 16 người bị thương, khởi tố bị can và ra lệnh truy nã Đặng Văn Hiến. . 27-10: Bị can Hiến và người nhà đã liên hệ với báo Nông Thôn Ngày Nay (NTNN)/Dân Việt, nhờ đưa ra đầu thú. Nghi can Đặng Văn Hiến ra đầu thú. Ảnh: Dân Việt . 28-10: Bắt giữ nghi can Hà Văn Trường (31 tuổi, trú xã Đắk Nhau, huyện Bù Đăng, Bình Phước). Cùng ngày, lực lượng C45 đã đến điểm hẹn tại bìa rừng để tiếp nhận bị can đầu thú Đặng Văn Hiến. Sau khi làm thủ tục, bị can Hiến theo các cán bộ ra khỏi rừng và không bị còng tay. Bị can này được đưa về thẳng C45 phía Nam để lấy lời khai. Cùng liên quan trong vụ án còn có hai nghi phạm là Ninh Viết Vương, Ninh Viết Thọ vẫn đang lẩn trốn.