TP.HCM: Họp khẩn vụ trộm xe SH đâm chết hai 'hiệp sĩ'

(PLO)- Sáng 15-5, ông Lê Thanh Liêm, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM cùng thiếu tướng Phan An Minh, Phó GĐ Công an TP.HCM đã chủ trì buổi họp với Công an TP.HCM để nghe báo cáo tình hình vụ trộm xe SH đâm chết hai hiệp sĩ, xảy ra vào tối 13-5.