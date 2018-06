TP.HCM: Khởi tố 1 người, xử lý 310 người tụ tập gây rối

(PLO)- Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.HCM vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam một đối tượng vì tội phá rối an ninh. Đồng thời đã xử lý 310 người khác, trong đó bảy người bị tạm giữ hình sự để phục vụ mở rộng điều tra.