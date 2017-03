Tránh vũng nước, cô gái trẻ bị container cán tử vong

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 7h30 trên đường ĐT743, Phường Dĩ An, TX Dĩ An, Bình Dương. Xe máy mang BKS 78T1 7756 do cô gái tên Nguyễn Thị Th. N. (sinh năm 1990, quê Phú Yên) điều khiển xe máy lưu thông theo hướng từ bệnh viện Quân Đoàn 4 về ngã tư 550.

Hiện trường



Chiếc container gây tai nạn

Khi xe lưu thông chỉ còn cách ngã tư 550 khoảng 200, trên đường đọng một vũng nước cô gái trẻ liền đánh lái để tránh, do tay lái yếu khiến cô gái bị ngã ra đường. Đúng lúc này, container mang BKS 57K 6488 do tài xế (chưa rõ danh tính) lưu thông cùng chiều chạy phía sau không kịp xử lí cán qua người khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Vụ tai nạn xảy ra đúng giờ cao điểm khiến giao thông qua khu vực bị hỗn loạn gần 1h đồng hồ. Đến 8h30 cùng ngày hiện trường vụ tai nạn đã được giải quyết.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn thương tâm đang được tiếp tục điều tra làm rõ.