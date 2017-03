Triệt phá băng nhóm tuồn giày hiệu từ nhà máy ra ngoài

Chiều 13-1, cơ quan CSĐT Bộ Công an đang làm thủ tục để tạm giam các nghi can Nguyễn Thị Diệu (43 tuổi, cầm đầu băng nhóm); Phan Công Thịnh (28 tuổi), Trần Thị Lan (39 tuổi, cùng quê ở Nghệ An) và Nguyễn Hoàng Đạt (45 tuổi) về hành vi trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Trong đó Diệu là nghi can cầm đầu.



Đối tượng cầm đầu Nguyễn Thị Diệu. Ảnh: HT







Trước đó bằng biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát phòng 5 C45B Bộ công an đã bắt quả tang Thịnh đem gần chục đôi giày hiệu Nike ra khỏi nhà máy ở KCX Linh Trung, quận Thủ Đức. Qua đấu tranh khai thác, Thịnh đã khai nhận ra các đồng bọn là Diệu, Lan và Đạt. Khám xét nơi ở của các đối tượng trên, công an phát hiện và thu giữ hàng ngàn đôi giày Nike mà các đối tượng này trộm được.

Được biết giày hiệu Nike được Công ty Freetrend Industrial đóng tại KCX Linh Trung. Diệu là công nhân công ty, còn Lan là trưởng chuyền. Diệu chỉ đạo các đàn em, công nhân khác lấy trộm giày, còn Lan trực tiếp trộm giày để giao cho Diệu, từ đó Diệu chỉ đạo đàn em như Thịnh vận chuyển giày ra khỏi nhà máy.



Từ trái qua: Lan, Thịnh và chủ shop giày Trần Thiên Hận. Ảnh:HT



Đường dây của Diệu trộm cắp và tiêu thụ giày rất tinh vi, chuyên nghiệp, đã hoạt động nhiều năm nay. Các đối tượng mỗi ngày lấy 1-3 đôi giày và giấu trong bao nylon đen hoặc hộp giấy cất giấu ở những nơi kín đáo như gầm cầu thang, nhà vệ sinh. Sau đó có đối tượng khác sẽ đến vị trí cất giấu lấy giày đem ra khỏi cổng công ty và KCX. Giày sau cùng được đưa về một điểm tập kết ở TX Dĩ An, Bình Dương chờ tiêu thụ.





Đối tượng Nguyễn Hoàng Đạt chuyên thu mua giày của Diệu rồi bán cho các shop. Ảnh: HT



Đạt là người đứng ra thu mua giày trộm và bán lại cho các chủ shop ở TP.HCM, Hà Nội, Hải Phòng. Sáng 13-1, các mũi trinh sát của Cục cảnh sát hình sự đã đồng loạt ập vào bắt, khám xét shop kinh doanh của các đối tượng tiêu thụ giày trộm. Nhóm này gồm Hoàng Bá Tuấn Anh (ngụ Hà Nội), Trần Xuân Thành (ngụ Hải Phòng) và Trần Thiên Hận (ngụ TP.HCM). Các chủ shop này bày bán giày cho khách với giá 3-8 triệu đồng/đôi, rẻ hơn so với giày chính hãng.



Theo lãnh đạo phòng 5 C45B mỗi công nhân dưới sự chỉ đạo của Diệu, Lan lấy mỗi lần 1-3 đôi giày nhưng có rất nhiều người trộm và trộm trong thời gian dài nên mức độ thiệt hại rất lớn, ước tính lên đến hàng chục tỉ đồng. Hiện nay Cục C45B đang tiếp tục điều tra mở rộng về đường dây này.