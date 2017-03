Triệt phá hai đường dây heroin Lào vào Nghệ An thu sáu bánh heroin

Vào thời điểm nêu trên, khi Sùng Seo Tráng (29 tuổi, trú xã Điện Quan, huyện Bảo Yên, Lào Cai) mang heroin vào đến khối 3, thị trấn Mường Xén (huyện Kỳ Sơn) thì bị lực lượng Bộ đội biên phòng Nghệ An mai phục, bắt giữ. Tang vật thu giữ trong người Tráng gồm năm bánh heroin (tổng trọng lượng hơn 1,5 kg) và một chiếc điện thoại di dộng.

Bước đầu, Tráng khai số heroin trên có xuất xứ từ Lào mang vào Nghệ An rồi mang đi các tỉnh thành tiêu thụ.



Sùng Seo Tráng (29 tuổi, trú xã Điện Quan, huyện Bảo Yên, Lào Cai) cùng tang vật năm bánh heroin khi bị bắt giữ. Ảnh: NTV



Hiện Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn (huyện miền núi Kỳ Sơn, Nghệ An) đã khởi tố vụ án và hoàn tất thủ tục bàn giao Tráng cùng tang vật cho Phòng CSĐT tội phạm về ma túy (PC47) Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục mở rộng điều tra, truy bắt các đối tượng liên quan, khởi tố bị can.

. Trước đó, trước tình hình có đường dây ma túy từ Lào và Hà Tĩnh qua địa bàn huyện miền núi Quỳ Hợp (Nghệ An), Công an huyện Quỳ Hợp phải xác lập chuyên án 1907L để vào cuộc điều tra.

Chiều 19-3, khi Nguyễn Văn Lập (25 tuổi, trú xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) đang mang ma túy đến địa bàn xã Nghĩa Xuân Huyện Quỳ Hợp phối hợp lực lượng Công an tỉnh Nghệ An phá chuyên án, bắt giữ. Tang vật thu giữ trong người Lập một bánh heroin. Lập khai đã mang số heroin trên từ Hà Tĩnh sang Nghệ An bán cho các con nghiện.