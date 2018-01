Triệu tập bảo vệ chung cư đánh người già nhập viện

Liên quan vụ bảo vệ chung cư Saigon Metro Park (phường Trường Thọ, quận Thủ Đức, TP.HCM) đánh người già nhập viện, chiều 5-1, công an đã triệu tập Nguyễn Mạnh Quân (bảo vệ của Công ty T.B có trụ sở ở quận 2) để làm rõ về hành vi đánh người của Quân.



Nhà thơ 68 tuổi quê Quảng Trị bị bảo vệ chung cư đánh gãy sống mũi

Đại tá Lê Anh Tuấn, Trưởng Công an quận Thủ Đức, TP.HCM, cho hay ngày 2-1, ngay sau nhận tin báo, lực lượng công an đã có mặt tại hiện trường nhưng bảo vệ Quân đã rời hiện trường. Công an đến nơi cư trú thì người này đã bỏ đi nên công an chưa làm việc được.

Đến chiều nay, 5-1, Quân đã lên làm việc với cơ quan công an địa phương.



“Công an đã vào bệnh viện và tiếp xúc với ông Quang để ghi nhận những thông tin sơ bộ nhưng vì sức khỏe ông này chưa ổn định nên chưa chính thức lấy lời khai về vụ việc”, Đại tá Tuấn nói.

Như Pháp Luật TP.HCM đã thông tin, ngày 2-1 vợ chồng ông Phan Văn Quang (68 tuổi quê Quảng Trị) đi xe máy đến chung cư Saigon Metro Park để lên thăm gia đình con trai đang ở tại đây.

Khoảng 20 giờ 30 tối cùng ngày, vợ chồng ông Quang xuống tầng hầm để lấy xe máy ra về thì không thấy xe của mình ở vị trí đã dựng trước đó.

Sau một lúc loay hoay tìm kiếm thì vợ chồng ông Quang mới tìm thấy xe của mình ở một vị trí khác. Lúc này, bảo vệ Quân đến thông báo với ông Quang là ông đã để xe sai quy định. Quân yêu cầu đóng phạt 50.000 đồng và phải chủ căn hộ, tức là con trai của ông Quang xuống đóng phạt.

“Tôi không đồng ý chuyện phạt này vì tôi thấy vô lý. Tôi yêu cầu bảo vệ đó phải viết giấy tờ, biên bản thể hiện tôi vi phạm gì thì tôi mới đóng tiền… Nhưng bảo vệ này đánh tôi tới tấp”, ông Quang cho biết.

Theo đoạn clip được đăng tải trên mạng, khi ông Quang định lấy xe ra về thì Quân ngăn lại và rút chìa khóa xe. Không đồng ý, ông Quang đã giật lại chìa khóa. Ngay sau đó, bảo vệ Quân đã xông đến vung tay đấm thẳng vào mặt ông Quang… Khi ông Quang choáng váng té xuống thì bảo vệ này còn bồi tiếp cú đá rất mạnh vào mặt.

Cũng theo clip này, nhiều người đã chứng kiến sự việc diễn ra lúc đó. Một nữ bảo vệ khác trực tại hầm xe, tên Hoa cùng vợ của ông Quang đã cố gắng can ngăn nhưng không chặn được sự tấn công của Quân đối với người đáng tuổi cha, bác mình.

Gia đình cho hay, ông Quang bị thương tích bầm mặt, gãy sóng mũi… Đến nay đã mấy ngày sau sự việc nhưng ông Quang vẫn bị choáng.

Gia đình đã có đơn đề nghị cơ quan công an trưng cầu giám định thương tích đối với ông Quang để có căn cứ xử lý bảo vệ Quân.