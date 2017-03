Trộm tài sản được 400.000 đồng 'đổi' lấy 6 năm bị truy nã

Ngày 3- 4, Phòng Cảnh sát truy nã Công an tỉnh Bình Dương vừa làm thủ tục bàn giao Đỗ Thành Ngoan (24 tuổi, quê Cà Mau), nghi can bị truy nã cho Công an tỉnh Cà Mau xử lý vì hành vi trộm cắp tài sản.



Nghi can Ngoan bị bắt giữ sau sáu năm trốn truy nã.

Theo hồ sơ vụ án, giữa tháng 7-2009, Ngoan cùng đồng bọn rủ nhau đi trộm xuồng máy của người dân để bán lấy tiền tiêu xài. Nhóm này phát hiện chiếc xuồng máy của một hộ dân tại xã Trần Hợi (huyện Trần Văn Thời, Cà Mau) để nơi vắng vẻ, không có người trông coi nên đã lấy trộm đem bán rồi chia cho Ngoan được 400.000 đồng.



Sau khi gây án, sợ bị công an bắt giữ Ngoan bỏ lên Bình Dương lẩn trốn. Các trinh sát của Phòng Cảnh sát truy nã, Công an tỉnh Bình Dương đã bắt giữ được Ngoan khi nghi can này đang lẩn trốn tại phường Bình Chuẩn (thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương).

Được biết trước đó Ngoan cùng đồng bọn đã thực hiện sáu vụ trộm xuồng máy của người dân.