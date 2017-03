Trộm trâu rồi sang Lào thay tên đổi họ trốn truy nã 15 năm

Đại bị bắt về tội trộm cắp tài sản và có 15 năm trốn truy nã.

Theo hồ sơ, vào những năm 2000-2001, khi Đại vừa bước vào tuổi thành niên, đã ăn chơi lêu lổng rồi đi trộm trâu của bà con dân bản huyện Kỳ Sơn, huyện miền núi Quế Phong mang đi bán. Khi bị Công an huyện Kỳ Sơn phát hiện, khởi tố bị can, Đại bỏ trốn.

Sau đó, Công an huyện Kỳ Sơn đã chuyển hồ sơ cho Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45), Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục điều tra, truy bắt Đại. Đến ngày 26-12-2001, Phòng PC45, Công an tỉnh Nghệ An ra Quyết định truy nã số 40 đối với Đại.

Thời gian qua, Đại sang sống chui nhủi nhiều nơi rồi thay tên đổi họ thành Xèo Bá Là, nhập hộ khẩu và quốc tịch Lào rồi lấy vợ người Lào. Đến năm 2014, Đại cùng vợ và con chuyển đến huyện Mường Khăn, tỉnh Xiêng Khoảng (Lào) làm ăn, sinh sống và quan hệ phức tạp với nhiều đối tượng.

Khi bị lực lượng Tổ công tác của Phòng PC52, Công an tỉnh Nghệ An phối hợp Công an huyện huyện Mường Khăn bắt giữ, Đại cự cãi, nói bằng tiếng Lào cho rằng "mình là người Lào lang tên Xèo Bá Là chứ không phải là Đại...".

Tuy nhiên, sau khi Tổ công tác kiên trì đấu tranh, đưa ra hồ sơ, chứng cứ không thể chối cãi, Đại cúi đầu khai nhận.

Hiện Phòng PC52, Công an tỉnh Nghệ An đã di lý Đại về nước, bàn giao Đại cho cơ quan Công an huyện Kỳ Sơn tiếp tục điều tra, xử lý.