Truy bắt hung thủ sát hại vợ chồng trong căn biệt thự

Chiều 28-1, Đại tá Nguyễn Văn Lộc, Phó Giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang, cho hay: Các lực lượng chức năng vẫn đang tích cực truy bắt hung thủ sát hại hai vợ chồng trong căn biệt thự ở phường 2, thị xã Cai Lậy, Tiền Giang.

Đại tá Lộc cũng cho biết thông tin đã bắt được hung thủ nhờ sự giúp đỡ của Cảnh sát Hoàng gia Campuchia là không chính xác. “Công an tỉnh này đã có văn bản gửi Bộ Thông tin và Truyền thông yêu cầu xử lý một số thông tin không chính xác về vụ án trong thời gian qua” - ông Lộc nói.

Với các thông tin camera ghi được cảnh hung thủ dùng dao sát hại nạn nhân, ông Lộc cho là không có chuyện này. “Cũng không có chuyện công an tỉnh cùng C45 Bộ Công an thực nghiệm hiện trường vào rạng sáng 28-1” - ông nói.



Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến (ngoài cùng bên trái) đến hiện trường vụ án ngày 25-1. Ảnh: CTV

“Hiện trường vụ án bị xáo trộn, còn việc có mất tài sản gì không thì còn phải tiếp tục điều tra làm rõ. Hiện tại bằng các biện pháp nghiệp vụ chúng tôi vẫn đang dồn sức truy bắt hung thủ. Vì vậy, chúng tôi đề nghị các cơ quan truyền thông nên có thông tin chính xác, tránh gây khó khăn cho quá trình phá án’’ - Đại tá Lộc nói.

Trong sáng 28-1, Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến, Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự (C45) Bộ Công an, xác nhận: Vẫn chưa bắt được hung thủ sát hại vợ chồng chủ cơ sở cà phê trong căn biệt thự ở Tiền Giang. Hiện công an vẫn đang tích cực truy lùng.

Trước đó, ông Tiến đã trực tiếp đến xem xét hiện trường, nghe báo cáo và chỉ đạo phá án.

Như chúng tôi đã thông tin, sáng 24-1, người thân phát hiện hai vợ chồng ông Lương Văn Đấu và bà Võ Thị Năm bị giết chết tại biệt thự - nơi trưng biển hiệu cơ sở sản xuất kinh doanh cà phê Hữu Khánh. Hiện trường vụ án cho thấy nạn nhân chết bởi vết cắt sâu trên cổ và nhiều vết đâm trên người.

Trích xuất hình ảnh từ camera an ninh của chủ nhà, công an xác định nghi can bịt khẩu trang đột nhập biệt thự qua hàng rào. Nghi can cao khoảng 1,8 m, gây án trong khoảng 1 đến 3 giờ sáng cùng ngày…

Công an đã khởi tố vụ án, lập ban chuyên án và đang truy xét hung thủ.