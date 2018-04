Truy camera, bắt nhóm cướp ngân hàng ở Tân Phú

“Nhóm này bỏ thời gian điều nghiên tìm địa điểm để ra tay. Trước khi tấn công vào Ngân hàng (NH) An Bình, chúng đã để ý đến một NH nhà nước nhưng hôm đó là thứ Bảy nên nơi này đã đóng cửa. Khi cướp không thành, chúng lẩn trốn hệ thống camera an ninh để tránh bị phát hiện” - một cán bộ điều tra Đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, Công an quận Tân Phú nói.



Nhóm cướp cố đánh lừa hệ thống camera an ninh

Ngày 5-4, Công an quận Tân Phú, TP.HCM cho biết đã bắt Nguyễn Trường Khải, Đào Ngọc Nam (cùng ngụ phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân), hai nghi can trong vụ cướp NH An Bình ở quận Tân Phú vào ngày 31-3 vừa qua.

Công an cũng đang vận động Nguyễn Ngọc Khuê (sinh năm 1987, quê Thanh Hóa; ngụ phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân) ra đầu thú.



Công an vận động Nguyễn Ngọc Khuê ra đầu thú. (Ảnh do công an cung cấp)



Tại cơ quan điều tra, Nam khai đang kinh doanh làm ăn nhưng giai đoạn này túng thiếu. Khi tâm sự với bạn là Khải và Khuê thì họ rủ đi cướp NH.

Đến ngày 30-3, cả nhóm gặp mặt bàn bạc. Sau đó Nam chở Khải đến các NH quan sát, chọn NH vắng khách, ít bảo vệ nhằm cướp.

Sau đó Khải đi mua balô, áo khoác, giày, găng tay, Nam mang chiếc Exciter của Khải về tiệm gắn biển số giả.

Khoảng 8 giờ ngày 31-3, cả nhóm gặp nhau. Nam dùng bình sơn đen phun lên biển số xe Exciter và giao lại cho Khuê điều khiển, riêng Nam lấy xe của Khải chạy đi. Khuê đưa cho Khải khẩu súng ngắn dạng K54 bắn đạn bi. Sau đó cả hai mặc áo khoác, đeo khẩu trang đến NH An Bình vào khoảng 10 giờ sáng.

Sau đó Khuê và Khải xông vào NH, rút súng uy hiếp để cướp tiền nhưng không thành. Sau đó nhóm cướp trốn về Long An, rẽ rất nhiều hướng, vào các hẻm để tránh sự phát hiện của hệ thống camera an ninh.



Hai nghi can Nam (trái) và Khải cướp ngân hàng bị công an bắt. Ảnh: NT



Công việc ổn định nhưng đi cướp

Đại diện Đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, Công an quận Tân Phú cho biết trong quá trình phá vụ án cướp NH gặp không ít khó khăn.

Công an mất rất nhiều thời gian rà soát hệ thống camera an ninh cả hai chiều trên tuyến đường Lũy Bán Bích trước và sau thời điểm gây án để tìm manh mối.

Qua đó, khi rà soát hệ thống camera an ninh trên hệ thống, camera nhà dân và camera hành trình của các phương tiện lưu thông, trùng với thời điểm vụ án xảy ra cảnh sát phát hiện nhiều hình ảnh trùng lắp. “Một số hình ảnh cho thấy vào 7 giờ sáng ngày xảy ra vụ việc có đối tượng trùng với đặc điểm nhận dạng của nhóm cướp. Bên cạnh đó, qua rà soát, xác minh nhiều nguồn tin trên địa bàn, chúng tôi kết luận nhóm này không phải sống trên địa bàn quận Tân Phú mà khả năng ở khu vực lân cận đến gây án” - đại diện Đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, Công an quận Tân Phú phân tích.

Qua nhiều dữ liệu, các trinh sát quận Tân Phú tung quân mật phục một số tuyến đường. Đến chiều 3-4 thì bắt được Nam và Khải khi cả hai đang lưu thông trên đường ở khu vực gần nhà.

“Họ đều là những người có công ăn việc làm ổn định; không có tiền án, tiền sự. Điều này cho thấy chuyển biến tội phạm trong thời gian gần đây là chuyển biến cực kỳ phức tạp. Nó không đơn thuần là những đối tượng lưu manh, côn đồ, không nghề nghiệp ổn định hay nghiện ma túy” - đại diện Đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, Công an quận Tân Phú nói.

Theo đó, Khải là chủ xưởng làm quần áo ở phường Bình Trị Đông A, tuy nhiên thời gian gầy đây công việc khó khăn, kinh doanh thua lỗ; Nam cũng có tiệm sửa xe ở phường Bình Trị Đông A (quận Bình Tân). Riêng Khuê là gốc Thanh Hóa nhưng vào sinh sống, làm nghề bảo vệ tại quận Bình Tân đã gần 10 năm nay.

“Qua các phương tiện truyền thông, chúng tôi cũng thông báo, vận động Nguyễn Ngọc Khuê ra đầu thú để được hưởng lượng khoan hồng của pháp luật” - một cán bộ điều tra Công an quận Tân Phú nói.