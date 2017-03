Truy nã thanh niên tạt xăng đốt cha mẹ vợ

Ngày 28-7, Công an quận 4 (TP.HCM) vừa ra quyết định truy nã Trần Ngọc Trung (36 tuổi, trú quận 4) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.



Trước đó, đầu năm 2016, Trung chính là người đã tưới xăng đốt nhà của cha mẹ vợ khiến hai người bị bỏng nặng. Cụ thể, Trung cùng vợ là chị Thanh Th. kết hôn với nhau và thường xảy ra mâu thuẫn, cãi vã. Đầu năm 2016, chị Th. sinh con nên chuyển về nhà cha mẹ đẻ ở hẻm 64 đường Nguyễn Khoái (phường 2, quận 4, TP.HCM).



Trung hiện bị công an truy nã do đổ xăng đốt cha mẹ vợ. (Ảnh do công an cung cấp)

Trung về nhà cha mẹ vợ thì tiếp tục xảy ra mâu thuẫn, cự cãi. Tức giận, Trung bỏ đi nhậu. Khi trở về Trung mua một bịch xăng với ý định phóng hỏa vì cho rằng cha mẹ vợ nói ra nói vào nên vợ chồng Trung mới nảy sinh mâu thuẫn.



Khi về nhà, Trung đòi mang con đi, tuy nhiên ông bà ngoại cho rằng Trung đã say và không cho mang con về Long An sinh sống. Tức giận, Trung lấy bịch xăng thủ sẵn ra rồi châm lửa.

Vụ việc khiến hai người bị thương và được người dân đưa đi cấp cứu. Sau khi gây ra sự việc, Trung bỏ trốn nhưng sau đó bị bắt giữ.

Trong lúc công an đang củng cố hồ sơ để khởi tố bị can thì Trung bỏ trốn.