Truy nã Đặng Hữu Thành và Trương Xuyên Kim

Chỗ ở của Đặng Hữu Thành trước khi trốn: C1, 155 Sư Vạn Hạnh, phường 13, quận 10, TP.HCM; can tội: Buôn lậu; Quyết định truy nã số 158c ngày 11/6/1998; đơn vị ra quyết định: Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an.

Đặng Hữu Thành

- Trương Xuyên Kim, sinh năm 1956; nơi thường trú: 141/22 Bàn Cờ, phường 3, quận 3, TP.HCM; chỗ ở trước khi trốn: 141/22 Bàn Cờ, phường 3, quận 3, TP.HCM; can tội: Buôn lậu; quyết định truy nã số 128 ngày 25/5/1999; đơn vị ra quyết định: Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an.

Trương Xuyên Kim

Mọi người dân, nếu phát hiện đối tượng truy nã, đề nghị báo tin cho cơ quan Công an nơi gần nhất hoặc điện thoại đến đường dây nóng của Cục Cảnh sát truy nã tội phạm theo khu vực, phía Bắc số điện thoại: 06943554, 0945.423.680; phía Nam theo số điện thoại: 06937393, 0976.300.243. Đường dây nóng nêu trên sẽ nhận thông tin 24/24 giờ.

Theo CAND