Phòng PC45 Công an TP HCM ra quyết định truy nã Đỗ Thị Yến Nhi (sinh năm 1987, quê quán Long An, trú tại phường 28, quận Bình Thạnh, TP HCM) can tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.