Truy quét hẻm ‘nóng’ ma túy

Ngày 18-12, một lãnh đạo Công an quận Bình Thạnh (TP.HCM) cho biết trong đợt ra quân truy quét ma túy tại hẻm 72 Xô Viết Nghệ Tĩnh (phường 21, quận Bình Thạnh), cảnh sát đã bắt 15 nghi can, thu giữ gần 70 g heroin.

Như Pháp Luật TP.HCM đã thông tin, vào lúc 14 giờ ngày 17-12, Công an quận Bình Thạnh phối hợp với Trung đoàn Cảnh sát cơ động, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy (PC47) Công an TP.HCM tổ chức khám xét nhiều căn nhà trong hẻm 72 Xô Viết Nghệ Tĩnh. Để phục vụ việc khám xét, lực lượng phối hợp đã tổ chức phong tỏa nhiều nhánh của con hẻm. Ngoài hàng trăm cảnh sát làm nhiệm vụ, chó nghiệp vụ cũng được huy động để rà soát khắp hẻm.

Theo cơ quan điều tra, hẻm 72 Xô Viết Nghệ Tĩnh vốn là hẻm phức tạp về tình trạng mua bán ma túy. Hẻm này nối với các hẻm nhỏ khác, rất thuận lợi cho tội phạm và gây nhiều khó khăn cho lực lượng công an đấu tranh triệt phá. Đặc biệt con hẻm này có một gia đình gồm nhiều thành viên có “truyền thống” bán ma túy.

Hiện trường cảnh sát vây ráp bắt ma túy tại hẻm 72. Ảnh: CTV

Nhiều người dân sống tại đây thường xuyên phản ánh về tình trạng trên đến lãnh đạo công an quận. Công an quận đã lập chuyên án, lên kế hoạch triệt xóa ma túy tại hẻm. Do địa hình phức tạp, Công an quận Bình Thạnh đã phối hợp với các lực lượng nghiệp vụ khác của Công an TP ra quân truy quét.

Được biết vào thời điểm ra quân, lực lượng công an đã khám xét sáu căn nhà của sáu gia đình nghi chuyên buôn bán ma túy tại hẻm 72. Đồng thời tạm giữ 15 đối tượng gồm sáu con nghiện mua và chín người bán lẻ ma túy. Hiện Công an quận Bình Thạnh tiếp tục phân loại, xử lý hình sự các nghi can và điều tra mở rộng.