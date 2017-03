Truy sát giữa phố, hai người bị thương

Hẹn đến quán cà phê giải quyết mâu thuẫn bằng dao Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long đang tạm giữ hình sự đối với Phan Khắc Vy (34 tuổi, ngụ xã Phú Quới, huyện Long Hồ, Vĩnh Long) để điều tra làm rõ về hành vi giết người. Thông tin ban đầu cho biết Vy và Nguyễn Minh Tiền (cùng ngụ xã Phú Quới) có mâu thuẫn nên hẹn gặp ở quán cà phê gần KCN Hòa Phú (huyện Long Hồ) vào chiều 26-9 để “nói chuyện phải quấy”. Khi chạm mặt nhau, Vy và Tiền tiếp tục cự cãi dẫn đến hai bên xảy ra xô xát, giằng co. Lúc này, Vy đã dùng dao mang sẵn trong người đâm liên tiếp hai nhát vào vùng vai và lưng của anh Tiền khiến nạn nhân gục tại chỗ rồi tử vong. sau khi đâm anh Tiền, Vy đã rời khỏi địa phương, đến ngày 27-9 mới đến công an đầu thú. GIA TUỆ