Truy tìm người gây tai nạn chết người trên QL1 ở Vĩnh Long

Ngày 28-4, Công an TX Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long đã ra thông báo truy tìm người điều khiển phương tiện gây tai nạn giao thông khiến một người tử vong rồi bỏ trốn trên QL1, đoạn thuộc tổ 10, khóm Đông Thuận (phường Đông Thuận, thị xã Bình Minh).

Theo công an, khoảng 00 giờ 20, ngày 18-3, người dân phát hiện ông HVV (38 tuổi, ngụ phường An Bình, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) tử vong cạnh dải phân cách trên QL1, hướng từ Vĩnh Long đi Cần Thơ (đoạn thuộc tổ 10, khóm Đông Thuận, phường Đông Thuận, TX Bình Minh) nên báo công an.



Hiện trường vụ tai nạn giao thông. (Ảnh công an cung cấp)

Công an thị xã Bình Minh nhanh chóng đến hiện trường phối hợp với các lực lượng chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường, tử thi. Qua khám nghiệm, công an xác định ông V. tử vong do tai nạn giao thông. Theo một số nhân chứng cho biết, vào thời điểm đó ông V. đi bộ trên tuyến QL1 thì xảy ra tai nạn.

Nay Công an TX Bình Minh thông báo người dân chứng kiến sự việc, biết đặc điểm của người và phương tiện gây vụ tai nạn trên thì đề nghị cung cấp thông tin cho Đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội - Công an thị xã Bình Minh hoặc điều tra viên Nguyễn Minh Luân (điện thoại 0941313433) để xử lý. Đồng thời, cơ quan công an kêu gọi người điều khiển phương tiện gây tai nạn nhanh chóng đến trình diện để giải quyết vụ việc.