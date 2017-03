Uẩn khúc vụ cô gái xinh đẹp tử vong sau khi bị rượt đuổi?

(PLO)- Ngày 9-7, Công an xã Nghĩa Khánh (huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An) cho biết đang phối hợp cùng Công an huyện Nghĩa Đàn điều tra làm rõ nguyên nhân dẫn đến chị Phạm Thị X. (23 tuổi, trú xóm Thọ Lộc, xã Nghĩa Khánh) tử vong.