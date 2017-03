Va chạm với xe tải, hai cha con chết thảm

Cú va chạm mạnh với chiếc xe tải khiến hai cha con đi xe máy tử vong tại chỗ.

Vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra khoảng 23 giờ ngày 3-5, tại khu vực chân cầu vượt Phú Thụy (Dương Xá, Gia Lâm, Hà Nội).

Vào thời điểm trên, chiếc xe máy 17K5-4156 đang lưu thông thì va chạm với chiếc ô tô tải 29C-508.33. Cú tông cực mạnh đã khiến hai người trên xe máy tử vong tại chỗ. Thông tin ban đầu, các nạn nhân là hai cha con.

Tại hiện trường, chiếc xe máy bị cuốn vào gầm xe tải và biến dạng. Hai nạn nhân ngồi trên xe máy bị văng ra khoảng chục mét. Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, lực lượng cứu hộ và người nhà nạn nhân đã có mặt.

Công an huyện Gia Lâm điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.



Chiếc xe máy bị cuốn vào gầm xe tải và biến dạng (ảnh: Huy Zit)

Trước đó, vào đầu tháng 3-2016, cách khu vực xảy ra vụ tai nạn thảm khốc trên không xa, tại đường Ỷ Lan (Dương Xá, Gia Lâm), một vụ tai nạn thương tâm khác đã khiến hai vợ chồng bị thiệt mạng.

Nguyên nhân vụ việc được xác định do chiếc xe máy do người chồng điều khiển bất ngờ va vào lan can khiến cả hai ngã xuống đường. Đúng lúc này, chiếc xe tải 89C-070.38 đi tới và cán qua người khiến hai vợ chồng tử vong tại chỗ.