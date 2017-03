Vụ chém chết 4 người ở Nghệ An thu được 6 con dao

Nghi can Vi Văn Hai đang bị tạm giữ.

Trưa nay (20-7), tổ công tác do Trung tá Nguyễn Đức Hải, Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An đã vào lại hiện trường vụ sát hại 4 người gồm 3 thế hệ trong một gia đình ở lán rẫy C5, bản Phồng (xã vùng biên Tam Hợp, huyện miền núi Tương Dương, Nghệ An) để tiếp tục công tác thu thập vật chứng, điều tra.

Tổ công tác điều tra vào hiện trường vụ án tiếp tục điều tra và thu được 6 con dao ở lán rẫy của gia đình nghi can Vi Văn Hai.

Theo lời khai ban đầu của nghi can Hai, sau khi gây án chém chết ba người, Hai đi theo hướng về trung tâm bản Phồng và vứt con dao gây án giữa rừng. Do đó, sáng 20-7 có khoảng 30 người gồm lực lượng Công an huyện Tương Dương, Công an tỉnh Nghệ An, Công an xã Tam Hợp và Bộ đội biên phòng đóng ở huyện Tương Dương cùng tìm con dao theo lời khai của Hai.



Ngôi nhà của gia đình Vi Văn Hai.

“Chúng tôi gồm khoảng 30 người phải chặt, dọn cây rừng và mở rộng địa bàn tìm kiếm chặt cây, lật từng chiếc lá, viên đá nhưng không tìm được chiếc dao theo lời khai của nghi can Hai. Tuy nhiên đến trưa, Hai lại khai là không vứt dao trong rừng mà đã cất giấu con dao ở trong lán trên rẫy của gia đình” – anh Viêng Văn Vân (Công an thường trực Công an xã Tam Hợp) cho biết.

Sau đó, tổ công tác lên lán rẫy của gia đình Hai thu giữ được khoảng 6 con dao. Tuy nhiên theo các cán bộ điều tra, từ lời khai và các dấu vết để lại, phải trưng cầu giám định để xem trong số những con dao thu giữ được có con dao mà Hai dùng làm hung khí hay không.

Chiều 20-7, Đại tá Phạm Hoài Nam, Trưởng Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45), Công an tỉnh Nghệ An và tổ công tác đang tiếp tục có mặt tại bản Phồng và hiện trường vụ án để tiếp tục công tác điều tra.

Ông Lo Văn Bình (chồng bà Dương) – người duy nhất trong gia đình còn sống sót, đã được chính quyền địa phương và người dân dựng lại nhà ở.

Theo cán bộ Công an xã Tam Hợp và trưởng bản Phồng, sau khi phát hiện thi thể Viêng Thị Dương (60 tuổi) và anh Lo Văn Thọ (28 tuổi, con trai bà Dương), chị Lê Thị Yến (25 tuổi, vợ anh Thọ) và bé Lê Văn Chung (8 tháng tuổi, con của vợ chồng anh Thọ, chị Yến), Hai vẫn “sống bình thường”. Cụ thể khi khám nghiệm hiện trường và khám nghiệm tử thi, Hai có biết và có mặt. Hai cũng đến giúp gia đình đưa thi thể từ hiện trường trở về để làm lễ an táng. Trong lễ an táng, Hai cũng có mặt và tỏ ra thương tiếc các nạn nhân.