Vụ gia đình bị tạt a xít: Nạn nhân nguy kịch

Theo thông tin từ BV Chợ Rẫy, sáng 25/1/2012, anh Nguyễn Quốc Tuấn (sinh năm 1974, ngụ đường Nguyễn Văn Nghi, phường 7, Gò Vấp), nạn nhân vụ tạt axit tàn độc, đã bỏ ăn và rơi vào tình trạng thập tử nhất sinh.

Hiện vợ anh Tuấn (chị Phạm Thị Xuân) đã tạm thời qua cơn nguy kịch, nhưng các vết thương đang co rút nên mọi sinh hoạt trở nên khó khăn. Chị Xuân cũng không thể ngồi được.

Cháu Bảo đã được ra khỏi phòng cách ly đặc biệt (Ảnh: NLĐ)

Cháu Nguyễn Quốc Huy Bảo (SN 2007, con trai anh Tuấn), đang được điều trị tại Bệnh viện Nhi Đồng 2-TP.HCM cũng tạm thời qua cơn nguy kịch. Cháu đã được chuyển ra phòng cách ly theo dõi và chăm sóc đặc biệt.

Hiện tại, Lâm Tiến Dũng-nghi phạm trong vụ tạt a xít làm cả gia đình anh Tuấn bị bỏng nặng đang bị công an quận Gò Vấp tạm giữ để điều tra về hành vi “cố ý gây thương tích”.

Theo lời khai ban đầu của Dũng tại công an, do anh Tuấn thường xuyên chửi bố của Dũng, có lần bố Dũng treo cổ tự tử nhưng may mắn không chết. Từ đó, Dũng ôm mối hận và tìm cách trả thù. Sau khi đã mua axit cho vào ca nhựa, lọ thuỷ tinh và chuẩn bị quần áo mưa, găng tay, kính, khẩu trang. Ngày 18/1, Dũng tiến thẳng đến nhà anh Tuấn và gây ra vụ án trên.

Tuy nhiên, quá trình thực nghiệm hiện trường và nhiều lời khai nhân chứng và gia đình Dũng, cơ quan điều tra công an quận Gò Vấp xác định, lời khai của Lâm Tiến Dũng còn nhiều mâu thuẫn, có dấu hiệu của người mắc bệnh hoang tưởng, không bình thường.

Sự việc xảy ra vào lúc 7h ngày 18/1 tại số nhà 274/8 đường Nguyễn Văn Nghi, phường 7, quận Gò Vấp, TP.HCM khiến cả bốn nạn nhân là anh Nguyễn Quốc Tuấn (38 tuổi), chị Nguyễn Thị Thanh Xuân (36 tuổi, vợ anh Tuấn) và hai con Nguyễn Quốc Huy Bảo (5 tuổi) và Nguyễn Thị Thanh Ngọc (3 tuổi) bị bỏng.

Theo lời kể của nạn chị Xuân, chồng chị đang ngồi trước cửa chơi cùng bé Huy Bảo. Một người đàn ông khoảng 50 tuổi mình trùm kín áo mưa (dù lúc đó không có mưa), mặt bịt khẩu trang hai tay cầm hai chiếc ca bước vào nhà, hất thẳng một ca vào mặt anh Tuấn. Thấy cháu Huy Bảo đang ngồi trên chiếc võng cạnh đó, người đàn ông này tiếp tục dội nửa ca axit bên tay trái vào thẳng mặt cháu.

Bị nóng rát nên anh Tuấn chạy vào trong mở cửa sau nhà để trốn. Dũng tiếp tục đuổi theo thì thấy chị Xuân (vợ anh Tuấn) chạy xuống cứu chồng Dũng đã dùng a xít trong lọ thuỷ tinh đổ vào chị. Sau đó, y tiếp tục đuổi theo anh Tuấn.

Bé Thanh Ngọc cũng chạy trên lầu xuống bị trượt té vào vũng axit đọng dưới nền nhà nên bị bỏng vùng chân và mông.

Trong lúc cầm lọ thủy tinh để tấn công những người trong nhà anh Tuấn, tên Dũng bị axit văng vào cổ và tay. Sau khi gây án tên hung thủ bỏ chạy ra đầu hẻm, cởi bỏ áo mưa, kính, khẩu trang trốn thoát.

Ngay khi nhận tin báo, cơ quan CSĐT Công an quận Gò Vấp đã tới khám nghiệm hiện trường thu giữ tang vật, gồm: 1 ca nhựa màu xanh cao 18 cm, 1 lọ thủy tinh cao 15 cm, một bộ quần áo mưa, một đôi găng tay dính nhiều axit…

Sau 2 ngày lẩn trốn ở nhà người quen tại quận 4, biết không thể trốn thoát nên tên Dũng gọi người nhà đến đưa Dũng ra đầu thú.

Theo H.A (VOV)