Vụ khách nước ngoài mất đồ trên xe Nam Phương: Đề nghị công an vào cuộc

Theo đó, Ủy ban an toàn giao thông Quốc gia đề nghị Công an TP.HCM quan tâm, chỉ đạo Công an quận xác minh vụ việc; xử lý nghiêm với tổ chức, cá nhân vi phạm nếu có theo đúng quy định của pháp luật.

Sở GTVT TPHCM và Sở GTVT tỉnh Khánh Hoà kiểm tra việc thực hiện các quy định về điều kiện kinh doanh vận tải của nhà xe Nam Phương , xử lý nghiêm các vi phạm nếu có theo đúng quy định của pháp luật.

Trước đó, ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban an toàn giao thông Quốc gia cũng đã liên hệ với nhà xe Nam Phương về thông tin một hành khách nước ngoài bị mất cắp ipad và iphone khi đang di chuyển từ Nha Trang đến TP.HCM trên chuyến xe của hãng này.

Theo ông Hùng, khi ông liên hệ với nhà xe thì nhân viên cho biết: "Thông tin trên facebook muốn viết gì thì viết". Sau đó, ông Hùng đã hỏi tên người đầu dây của nhà xe Nam Phương và số điện thoại của giám đốc nhưng bị từ chối.





Gia đình David có những ngày du lịch buồn khi bị mất cắp tài sản. Ảnh: CTV Ly Na.

Trước đó, một gia đình người Tây Ban Nha có bốn thành viên gồm hai vợ chồng là Marta (35 tuổi), David (39 tuổi) và hai con là Lucia (5 tuổi) và Max (2 tuổi) đến Việt Nam du lịch. Tối 21-7, cả gia đình đón hãng xe Nam Phương từ Nha Trang về TP.HCM để sang Singapore.

Lúc trên xe, anh David đặt ipad và iphone trên người để ngủ. Tỉnh dậy, anh David phát hiện bị mất ipad và iphone nên cùng với tài xế kiểm tra nhưng không thấy.

Sáng 22-7, được sự giúp đỡ của Ly Na, David quyết định đi báo cảnh sát để có xác nhận mất cắp làm giấy tờ bảo hiểm. Trong lúc chờ đợi, anh David phát hiện ra ipad mất cắp đã được kích hoạt ở vị trí gần đó. Lần theo bản đồ, họ phát hiện tín hiệu được phát ra từ chiếc xe họ vừa đi (hãng xe Nam Phương).

Tuy nhiên, tài xế không thừa nhận trên xe có ipad, sau đó ít phút tín hiệu ipad bị tắt. David tiếp tục đến văn phòng của hãng xe Nam Phương để trình bày sự việc, nhưng không nhận được bất kỳ sự giúp đỡ nào. Bất lực David đã bật khóc và quay về để tiếp tục sang Singapore. Riêng chị Ly Na vẫn thường xuyên liên lạc với nhà xe và hi vọng tìm được lại đồ mất cắp để tra cho anh David, nhưng nhiều lần liên hệ nhà xe vẫn phớt lờ. Sự việc này sau đó được Ly Na đăng lên facebook của mình và khiến nhiều người bức xúc với cách hành xử của nhà xe Nam Phương.