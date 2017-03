Vụ nổ súng ở Đắk Nông: Vợ bị can Hiến được về nhà

Tối 29-10, một lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Nông xác nhận cơ quan điều tra công an tỉnh đã cho bà Mai Thị Khuyên (vợ bị can Đặng Văn Hiến trong vụ nổ súng ba người chết, 16 người bị thương ở Đắk Nông) về nhà sau khi bị tạm giữ để lấy lời khai hai ngày trước đó. Cũng theo Công an tỉnh Đắk Nông, bị can Lê Viết Thọ đã được cơ quan điều tra cho về sau khi xác định đối tượng không liên quan đến vụ án.



Bà Mai Thị Khuyên đã được về nhà nuôi hai con nhỏ. Ảnh: Duy Hậu



Đến ngày 29-10, có tất cả bốn bị can liên quan đến vụ án đã bị cơ quan điều tra tạm giữ hình sự để tiếp tục điều tra. Trong đó hai nghi can trong vụ án là Ninh Viết Thọ (sinh năm 1980) và Ninh Viết Bình (sinh năm 1982) cùng quê Thái Nguyên, đã đến cơ quan công an đầu thú. Trước đó, sáng 28-10, bị can Đặng Văn Hiến ra đầu thú, bị can Hà Văn Trường đã bị cơ quan điều tra tỉnh Đắk Nông khởi tố, bắt tạm giam vào ngày 28-10.