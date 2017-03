Vụ thẩm mỹ viện Cát Tường: Luật sư gửi 5 kiến nghị về vết rạch trên bụng chị Huyền

Ngày 19/5/2014, cơ quan CSĐT Công an TP.Hà Nội đã có bản kết luận điều tra bổ sung vụ án thẩm mỹ viện Cát Tường. Theo phân tích của luật sư Vũ Gia Trưởng và luật sư Phạm Hương Giang (văn phòng Luật sư Hồng Hải và cộng sự) thì kết luận bổ sung không có gì mới so với bản kết luận điều tra được công bố trước đây. Thất vọng với kết quả điều tra bổ sung này, các luật sư cho biết họ sẽ tiếp tục kiến nghị đến cơ quan có thẩm quyền về vấn đề những hành vi của Nguyễn Mạnh Tường có dấu hiệu của tội giết người.



Đồng quan điểm với các luật sư, ông Lê Văn Viễn - bố đẻ nạn nhân H. cho hay, cuối tháng 5/2014, có hai cán bộ điều tra đến nhà, cho ông xem bản kết luận bổ sung trong vụ án xảy ra ở thẩm mỹ viện Cát Tường mà con gái ông là nạn nhân nhưng trong bản kết luận bổ sung không khác gì so với bản kết luận đã được công bố trước đây. "Chúng tôi đã rất mong chờ bản kết luận điều tra bổ sung này nhưng tiếc thay, nó chẳng có gì mới cả", ông Viễn không giấu được thái độ thất vọng cho biết.





Cũng theo ông Viễn, trong phiên tòa xét xử ngày 14/4, gia đình ông đã rất phẫn nộ khi nghe y tá Nguyễn Ngọc Thư thuật lại quá trình Tường tiến hành phẫu thuật cho chị H.. Khi thấy chị H. có biểu hiệu co giật và sùi bọt mép, Tường đã không dừng tay mà yêu cầu các nhân viên giữ đầu và tay chân chị H. để tiếp tục tiến hành côngviệc.



Trao đổi với PV báo Đời sống và Pháp luật, ông Viễn cho rằng, bản kết luận này chưa làm rõ hết các tình tiết trong vụ việc và tội danh mà Nguyễn Mạnh Tường bị truy tố là không đúng với hành vi mà bác sỹ này đã gây ra. Bên cạnh đó, ông Viễn cũng không ngần ngại đặt ra câu hỏi: "Liệu có hay không người "đỡ đầu" cho Tường trong vụ việc gây phẫn nộ dư luận này (?!)".



Về phía các luật sư bảo vệ quyền và lợi ích cho nạn nhân H., sau khi được thông báo về bản kết luận điều tra bổ sung, hai vị luật sư này đã có "văn bản kiến nghị" dài 29 trang gửi tới các cơ quan tiến hành tố tụng của Hà Nội thể hiện thái độ không đồng tình với quan điểm trong nội dung các bản kết luận bổ sung và bản cáo trạng mới công bố.







Tiếp tục kiến nghị Tường phạm tội giết người



Trong bản kiến nghị, các luật sư chỉ rõ, việc các cơ quan chức năng khởi tố, điều tra và truy tố Nguyễn Mạnh Tường về tội vi phạm quy định về khám bệnh, chữa bệnh, sản xuất, pha chế thuốc, cấp phát thuốc, bán thuốc hoặc các dịch vụ y tế khác được quy định tại khoản 1, Điều 242 BLHS là không chính xác. Do đó, trong bản kiến nghị, các luật sư cho rằng những hành vi của Nguyễn Mạnh Tường đã có dấu hiệu của tội giết người theo quy định tại Điều 93 BLHS.



Các luật sư dẫn chứng rằng Nguyễn Mạnh Tường không phải là chủ thể của tội phạm theo quy định tại Điều 242 BLHS vì TMV Cát Tường là "cơ sở giả mạo", "cơ sở chui". Điều đó đồng nghĩa với việc Nguyễn Mạnh Tường là "bác sỹ phẫu thuật thẩm mỹ giả mạo". Hơn nữa, hành vi phạm tội của Tường được thực hiện bởi "lỗi cố ý", điều này được thể hiện rõ trong nhiều bút lục mà Tường đã khai nhận tại cơ quan CSĐT.



Cụ thể, tại bút lục số 571 ngày 17/11/2013 Tường khai: "Bản thân tôi nhận thức được, mặc dù tôi là bác sỹ, làm việc lâu năm nhưng tôi chỉ chuyên khoa chấn thương chỉnh hình và phẫu thuật tạo hình, việc hoạt động phẫu thuật thẩm mỹ hút mở, nâng ngực... phải có giấy phép của sở Y tế Hà Nội cấp, nhưng tôi vẫn tiến hành phẫu thuật hút mỡ nâng ngực cho chị H. trái quy định, dẫn đến hậu quả chị H. đã tử vong".



Lời khai của Nguyễn Mạnh Tường tại cơ quan điều tra được các luật sư dẫn lại trong bản kiến nghị cho thấy, Tường đã hai lần bỏ mặc nạn nhân trước khi chị H. tử vong. Đây được coi là hành vi bỏ mặc chị H. khi chị đang trong tình trạng tính mạng bị đe dọa.



Bút lục 566 ngày 27/10/2013 thể hiện rõ việc này: "Khi được hỏi: Khi nhân viên gọi điện thông báo cho anh biết về tình trạng nguy kịch của chị H. ở thời điểm đó nếu anh đưa chị H. vào bệnh viện có đầy đủ trang thiết bị hiện đại thì chị H. có sống được không?!". Tường khai: "Tôi nghĩ nếu có các thiết bị hiện đại như tại bệnh viện ở ngay trung tâm thẩm mỹ thì sẽ cứu được chị H."



Chưa hết, tại bút lục số 580 ngày 8/11/2014, bác sỹ Tường tiếp tục khai nhận: "Sau khi xác định chị H. đã chết thì thấy chị H. có biểu hiện chướng bụng. Bác sỹ Thành nói để Thành chích bụng chị H., nặn dịch ra ngoài, tôi đồng ý và để cho Thành dùng dao mổ chích ở phần đã được chích để đặt ống hút mỡ bụng. Thành rạch hai đường chạy dài từ 2 - 3cm, vết rạch ngang cơ thể. Khi rạch xong Thành có nặn dịch nhưng không có gì nên Thành lại khâu vào. Khi có ý định đưa xác chị H. vào bệnh viện thì tôi bảo Thành cắt chỉ ở hai vết rạch trên phần bụng của chị H. để đưa vào viện coi như vết thương. Thành giúp tôi cắt chỉ cho chị H.".





Tuy nhiên, tại cơ quan chức năng, bác sỹ Thành lại khai: "Tôi không biết tại sao anh Tường và ba y tá lại khai như vậy, tôi không rạch hai vết nêu trên trên cơ thể chị H.. Bản thân tôi chỉ làm cấp cứu cho chị H., ngoài ra không làm gì khác". Từ những mâu thuẫn trong lời khai này, các luật sư kiến nghị cơ quan CSĐT và VKSND xem xét làm rõ dấu vết rạch bụng chị H. tại thẩm mỹ viện Cát Tường trước khi Tường, Khánh mang xác nạn nhân đi phi tang.



Song song với bản kiến nghị của các luật sư, gia đình ông Viễn cho biết cũng đã gửi "Lời kêu cứu của người mẹ mất con" đến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Trưởng ban Nội chính Trung ương và các Đại biểu Quốc hội tại kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIII mong muốn sự việc được sáng tỏ. Đồng thời, gia đình ông Viễn cũng đã tìm gặp TS. Vũ Thế Khanh (Tổng Giám đốc Liên hiệp Khoa học công nghệ tin học ứng dụng UIA) để cậy nhờ việc tìm xác chị H., tuy nhiên vẫn chưa thu được kết quả nào khả quan.



Ở một khía cạnh khác, sáng 16/6, trả lời phỏng vấn của PV báo Đời sống và Pháp luật, luật sư Chu Thị Vân Trang (luật sư bào chữa cho bị cáo Nguyễn Mạnh Tường) cho biết bản thân bà chưa có thông tin gì về việc gia đình ông Viễn cùng các luật sư kiến nghị áp tội danh giết người cho Tường.



Năm kiến nghị của luật sư với cơ quan chức năng



Với bản kiến nghị gửi đến các cơ quan chức năng, các luật sư bảo vệ quyền và lợi ích cho nạn nhân H. đã nêu năm kiến nghị gồm: Thay đổi tội danh đối với Nguyễn Mạnh Tường thành tội danh giết người; Xác định vai trò đồng phạm của Đào Quang Khánh đối với tội xâm phạm thi thể, mồ mả, hài cốt; Đề nghị các cơ quan chức năng tiếp tục thu thập, làm rõ các chứng cứ dẫn đến cái chết của chị H.; Đề nghị tiếp tục thu thập các chứng cứ để tìm kiếm thi thể nạn nhân và áp dụng biện pháp đối chất, thực nghiệm điều tra để làm rõ một số tình tiết của vụ án.