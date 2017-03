Vừa ra tù lại lập băng nhóm về quê trộm xe máy

(PLO)- Ngày 28-9, cơ quan Công an huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam đối với Lê Xuân Hải (28 tuổi, Hà Tĩnh) và Lê Văn Thành (27 tuổi, Nghệ An) về tội trộm cắp tài sản, Nguyễn Văn Hoàng (30 tuổi, trú xã Sơn Diệm, huyện Hương Sơn) về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.