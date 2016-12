Xác minh kẻ ngáo đá, khống chế đâm người ở Nha Trang

Chiều 29-12, trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, Thượng tá Nguyễn Hồng Kỳ, Trưởng Công an TP Nha Trang (Khánh Hòa), cho biết lực lượng công an đã bắt Nguyễn Minh Tiến (31 tuổi, ngụ phường Vĩnh Phước, TP Nha Trang) khi thanh niên này đang dùng dao khống chế, đâm người khác.



Nguyễn Minh Tiến sau khi bị bắt giữ



Thông tin ban đầu cho biết lúc 14g cùng ngày, Tiến cầm hai con dao, bất ngờ xông vào một phòng trọ trên đường Nhà Thờ thuộc phường Vĩnh Hải, TP Nha Trang khống chế anh Bùi Sơn Hoàng Vũ (30 tuổi, quê huyện Cam Lâm, Khánh Hòa) bắt dẫn đi tìm vợ con của Tiến.

Thanh niên này dùng tay kẹp cổ, tay cầm dao uy hiếp, buộc anh Vũ phải lên lầu hai căn hộ. Trong lúc giằng co, Tiến dùng dao đâm nhiều lần vào người anh Vũ.



Ngay sau nhận tin báo, lực lượng cảnh sát 113 Công an tỉnh Khánh Hòa phối hợp Công an phường Vĩnh Hải lập tức tiếp cận hiện trường. Sau khoảng 15 phút, công an đã khống chế Tiến, giải thoát anh Vũ. Nạn nhân bị Tiến đâm nhiều nhát bị thương, hiện đang điều trị tại BV Đa khoa tỉnh Khánh Hòa.

Kết quả xác minh ban đầu, trước khi xảy ra vụ việc, Tiến có sử dụng ma túy đá, bị ảo giác cho rằng vợ con mình đang bị bắt cóc nên cầm dao khống chế anh Vũ yêu cầu thả vợ con ra. Giữa nạn nhân và Tiến không hề có mâu thuẫn. Tiến đã có vợ và hai con đang ở tại dãy trọ phía sau nơi xảy ra vụ việc.